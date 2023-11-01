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Önce motorine şimdi de benzine indirim geldi!

Dövizdeki değişiklikler ve petrol fiyatlarında brent bazında 7,3’lük düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarını da düşmeye başladı. Mazota yapılan 1 TL 57 kuruş indirim sonrası benzin fiyatı düştü. Benzine 67 kuruşluk indirim geldi. Peki, bugün benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 1 Kasım 2023 Çarşamba günü benzin, LPG ve motorin fiyatları.

10:14 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Benzine 67 kuruşluk indirim geldi

Benzine 67 kuruşluk indirim geldi

Motorinin ardından benzin fiyatına ilişkin araç sahiplerine müjde gibi haber geldi. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını da yansıyor. Dün yapılan motorin zammının ardından bugün benzine de indirim geldi. Peki, bugün benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 1 Kasım 2023 Çarşamba günü benzin, LPG ve motorin fiyatları.

Benzine indirim ne kadar?

Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim geldi. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 34.38 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.00 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.15 TL

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 34.43 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.06 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.18 TL

Ankara benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.06 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.64 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.16 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.81 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL



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