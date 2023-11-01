Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorininin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim yapıldı. İndirim bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı. Motorindeki büyük indirimin ardından benzine de indirim geliyor. Peki ne kadar bir indirim gelecek? İndirim sonrası benzin ne kadar olacak? İşte güncel benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları...