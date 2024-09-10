10 Eylül 2024 Salı akşamı televizyon kanallarında çeşitli dizi, film ve programlar yer alıyor. İşte bazı öne çıkan yayınlar:
- TVNET: 20:45 Akıl Odası
- ATV: 20:00'de Bir Gece Masalı (Yeni Dizi)
- Kanal D: 20:00'de Şuursuz Aşk (Yerli Sinema)
- TV8: 20:00'de MasterChef Türkiye
- Star TV: 20:00 Kolpaçino 3. Devre
- TRT 1: 20:00'de Gönül Dağı (Dizi)
TVNET yayın akışı 10 Eylül 2024
06:00 Hatim
07:00 Yeni Bir Gün
07:30 TVNET Belgesel Kuşağı
09:30 Parapolitik
11:00 Parapolitik
12:00 Haber Merkezi
12:30 TVNET Belgesel Kuşağı
14:00 Haber Merkezi
16:00 Haber Merkezi
19:00 19. Saat
20:20 TVNET Belgesel Kuşağı
20:45 Akıl Odası
23:30 Günün Ardından
TRT 1 yayın akışı 10 Eylül 2024
06:15 Şehirden Uzakta
07:15 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13:15 Lingo Türkiye
14:30 Seksenler
15:45 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:30 Türk Sineması "Deliler Fatih'in Fermanı"
02:05 Seksenler
04:00 Türk Sineması "Deliler Fatih'in Fermanı"
ATV yayın akışı 10 Eylül 2024
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
23:20 Bir Gece Masalı
02:00 Safir
04:40 Tatar Ramazan
SHOW TV yayın akışı 10 Eylül 2024
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir
21:45 Kapıcılar Kralı
23:45 Suçlular Takımı
02:15 Sakar Şakir
03:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
KANAL D yayın akışı 10 Eylül 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şuursuz Aşk
22:30 Şuursuz Aşk
00:30 Android Polis
02:15 Taş Kağıt Makas
04:15 Poyraz Karayel
TV8 yayın akışı 10 Eylül 2024
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
STAR TV yayın akışı 10 Eylül 2024
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kolpaçino 3. Devre
21:45 Kolpaçino 3. Devre
23:30 Güzel Köylü
02:00 Dürüye’nin Güğümleri
04:30 Kiralık Aşk