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Bu akşam televizyonda ne var? 10 Eylül 2024 Salı TV yayın akışı

Bugün hangi dizi var? Bu akşam ne izleyebilirim? sorularının cevabını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz! İşte 10 Eylül Salı günü TVNET, Kanal D, TV8, Show TV, ATV, STAR TV ve TRT 1 gibi popüler kanalların yayın akışında öne çıkan bazı programlar:

17:10 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
10 Eylül 2024 salı TV yayın akışı: Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var?
10 Eylül 2024 salı TV yayın akışı: Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var?

10 Eylül 2024 Salı akşamı televizyon kanallarında çeşitli dizi, film ve programlar yer alıyor. İşte bazı öne çıkan yayınlar:

  • TVNET: 20:45 Akıl Odası
  • ATV: 20:00'de Bir Gece Masalı (Yeni Dizi)
  • Kanal D: 20:00'de Şuursuz Aşk (Yerli Sinema)
  • TV8: 20:00'de MasterChef Türkiye
  • Star TV: 20:00 Kolpaçino 3. Devre
  • TRT 1: 20:00'de Gönül Dağı (Dizi)

TVNET yayın akışı 10 Eylül 2024

06:00 Hatim

07:00 Yeni Bir Gün

07:30 TVNET Belgesel Kuşağı

09:30 Parapolitik

11:00 Parapolitik

12:00 Haber Merkezi

12:30 TVNET Belgesel Kuşağı

14:00 Haber Merkezi

16:00 Haber Merkezi

19:00 19. Saat

20:20 TVNET Belgesel Kuşağı

20:45 Akıl Odası

23:30 Günün Ardından

TRT 1 yayın akışı 10 Eylül 2024

06:15 Şehirden Uzakta

07:15 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 Lingo Türkiye

14:30 Seksenler

15:45 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

23:30 Türk Sineması "Deliler Fatih'in Fermanı"

02:05 Seksenler

04:00 Türk Sineması "Deliler Fatih'in Fermanı"

ATV yayın akışı 10 Eylül 2024

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

23:20 Bir Gece Masalı

02:00 Safir

04:40 Tatar Ramazan

SHOW TV yayın akışı 10 Eylül 2024

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sakar Şakir

21:45 Kapıcılar Kralı

23:45 Suçlular Takımı

02:15 Sakar Şakir

03:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

KANAL D yayın akışı 10 Eylül 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şuursuz Aşk

22:30 Şuursuz Aşk

00:30 Android Polis

02:15 Taş Kağıt Makas

04:15 Poyraz Karayel

TV8 yayın akışı 10 Eylül 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

STAR TV yayın akışı 10 Eylül 2024

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kolpaçino 3. Devre

21:45 Kolpaçino 3. Devre

23:30 Güzel Köylü

02:00 Dürüye’nin Güğümleri

04:30 Kiralık Aşk

#TV yayın akışı
#TVNET
#TRT 1
#ATV
#Kanal D
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