"ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Bir Gece Masalı' dizisinin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Bir Gece Masalı dizisinde kimler oynuyor diye merak edenler için, dizinin başrollerinde ünlü isimler yer alıyor. Bir Gece Masalı, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çekilmektedir. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Gece Masalı dizisi, izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunuyor. İşte ATV Bir Gece Masalı oyuncu kadrosu…