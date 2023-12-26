Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?
bugünkü maç programı merak konusu. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda konuk olduğu Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kasımpaşa'nın iki kez öne geçtiği mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’a 3-0 mağlup oldu Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 26 Aralık 2023 Salı Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün kimin maçı var? 26 Aralık 2023 Salı bugünkü maç programı
Bugün kimin maçı var? 26 Aralık 2023 Salı bugünkü maç programı
- 15:30 Newcastle - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig beIN Sports
- 18:00 Dundee United - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus
- 18:00 Bournemouth - Fulham İngiltere Premier Lig beIN Sports
- 18:00 Sheffield United - Luton Town İngiltere Premier Lig beIN Sports
- 20:30 Burnley - Liverpool İngiltere Premier Lig beIN Sports
- 21:00 Al Ittihad - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
- 22:45 Club Brugge - ST.Gilloise Belçika Pro League S Sport Plus
- 23:00 Manchester Utd - Aston Villa İngiltere Premier Lig beIN Sports
Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga puan durumu
Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga puan durumu
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