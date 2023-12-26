bugünkü maç programı merak konusu. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda konuk olduğu Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kasımpaşa'nın iki kez öne geçtiği mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’a 3-0 mağlup oldu Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 26 Aralık 2023 Salı Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.