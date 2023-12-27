İngiltere Premier Lig 19. haftasında Manchester United, Aston Villa'yı ağırladı. Ev sahibi ekip 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. Burnley, sahasında Liverpool ile karşılaştı. Mücadele 2-0 Liverpool üstünlüğüyle sona erdi. Suudi Arabistan Pro Lig'de Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, Karim Benzema'lı Al Ittihad deplasmanında 5-2 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 27 Aralık 2023 Çarşamba Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün kimin maçı var? 27 Aralık 2023 Çarşamba bugünkü maç programı
- 22:30 Brentford - Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
- 22:30 Chelsea - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
- 23:00 Hibernian - Hearts İskoçya Premier Lig S Sport Plus
- 23:15 Everton - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
Hangi maçlar var? 28 Aralık 2023 Perşembe maç programı
22:30 Brighton - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
23:15 Arsenal - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
20:30 Fiorentina - Torino İtalya Serie A S Sport Plus
20:30 Napoli - Monza İtalya Serie A S Sport Plus
20:45 Galatasaray - Fenerbahçe TFF Süper Kupa ATV
21:00 Al Ahli - Al Khaleej Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
21:45 Benfica - Famalicao Portekiz Liga NOS Spor SmartS
22:45 Genoa - Inter İtalya Serie A S Sport Plus
22:45 Lazio - Frosinone İtalya Serie A S Sport Plus
23:45 Porto - GD Chaves Portekiz Liga NOS Spor Smart