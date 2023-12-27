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Bugün kimin maçı var? 27 Aralık 2023 Çarşamba bugünkü maç programı

Manchester United, Premier Lig 19. haftasında konuk ettiği Aston Villa'yı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. haftasında Al-Nassr deplasmanda Al Ittihad'ı 5-2 yendi. Burnley ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Liverpool üstünlüğüyle sona erdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 27 Aralık 2023 Çarşamba maç programı ve fikstürü.

10:38 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 10:38 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

İngiltere Premier Lig 19. haftasında Manchester United, Aston Villa'yı ağırladı. Ev sahibi ekip 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. Burnley, sahasında Liverpool ile karşılaştı. Mücadele 2-0 Liverpool üstünlüğüyle sona erdi. Suudi Arabistan Pro Lig'de Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, Karim Benzema'lı Al Ittihad deplasmanında 5-2 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 27 Aralık 2023 Çarşamba Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün kimin maçı var? 27 Aralık 2023 Çarşamba bugünkü maç programı

  1. 22:30 Brentford - Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
  2. 22:30 Chelsea - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
  3. 23:00 Hibernian - Hearts İskoçya Premier Lig S Sport Plus
  4. 23:15 Everton - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

Hangi maçlar var? 28 Aralık 2023 Perşembe maç programı

22:30 Brighton - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

23:15 Arsenal - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

20:30 Fiorentina - Torino İtalya Serie A S Sport Plus

20:30 Napoli - Monza İtalya Serie A S Sport Plus

20:45 Galatasaray - Fenerbahçe TFF Süper Kupa ATV

21:00 Al Ahli - Al Khaleej Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

21:45 Benfica - Famalicao Portekiz Liga NOS Spor SmartS

22:45 Genoa - Inter İtalya Serie A S Sport Plus

22:45 Lazio - Frosinone İtalya Serie A S Sport Plus

23:45 Porto - GD Chaves Portekiz Liga NOS Spor Smart

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga puan durumu

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