2023 Türkiye Süper Kupası’nda heyecan dorukta. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Al-Awwal Park stadyumunda oynanacak. Süper Kupa tarihinin en çok kazanan ismi Galatasaray 16 kez kupayı müzesine getirmeyi başardı. Fenerbahçe ise 9 kez kupayı kaldırmayı başardı. İki takım Süper Kupa’da 6 kez karşı karşıya geldi ve 3’er galibiyet kazandılar. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında tüm detaylar.