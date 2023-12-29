İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, West Ham United'ı ağırladı. Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. Brighton & Hove Albion, Tottenham Hotspur'u ağırladı. Ev sahibi takım mücadeleyi 4-2 aldı. Suudi Arabistan Pro Lig'de Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, Karim Benzema'lı Al Ittihad deplasmanında 5-2 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 29 Aralık 2023 Cuma Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün kimin maçı var? 29 Aralık 2023 Cuma bugünkü maç programı
- 20:30 Fiorentina - Torino İtalya Serie A S Sport Plus
- 20:30 Napoli - Monza İtalya Serie A S Sport Plus
- 20:45 Galatasaray - Fenerbahçe TFF Süper Kupa ATV
- 21:00 Al Ahli - Al Khaleej Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
- 21:45 Benfica - Famalicao Portekiz Liga NOS Spor Smart
- 22:45 Lazio - Frosinone İtalya Serie A S Sport Plus
- 22:45 Genoa - Inter İtalya Serie A S Sport Plus
- 23:45 Porto - GD Chaves Portekiz Liga NOS Spor Smart
30 Aralık 2023 Cumartesi maç programı
14:30 Atalanta - Lecce İtalya Serie A S Sport Plus
15:30 Luton Town - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
15:30 Celtic - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus
17:00 Cagliari - Empoli İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Udinese - Bologna İtalya Serie A S Sport Plus
18:00 Al Taey - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
18:00 Aston Villa - Burnley İngiltere Premier Lig Bein Sports 2
18:00 Crystal Palace - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports
18:00 Manchester City - Sheffield United İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
18:00 Wolverhampton - Everton İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
20:00 Milan - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus
20:00 Verona - Salernitana İtalya Serie A S Sport Plus
20:30 Nottingham Forest - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
21:00 Al Taawon - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus TV 8 Buçuk
22:45 Juventus - Roma İtalya Serie A S Sport Plus
23:30 Portimonense - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS Spor Smart