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Bugün kimin maçı var? 29 Aralık 2023 Cuma bugünkü maç programı

Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, konuk ettiği West Ham'a 2-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı. Tottenham, konuk olduğu Brighton'a 4-2 mağlup oldu. Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. haftasında Al-Nassr deplasmanda Al Ittihad'ı 5-2 yendi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 29 Aralık 2023 Cuma maç programı ve fikstürü.

10:12 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 10:13 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, West Ham United'ı ağırladı. Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. Brighton & Hove Albion, Tottenham Hotspur'u ağırladı. Ev sahibi takım mücadeleyi 4-2 aldı. Suudi Arabistan Pro Lig'de Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, Karim Benzema'lı Al Ittihad deplasmanında 5-2 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 29 Aralık 2023 Cuma Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün kimin maçı var? 29 Aralık 2023 Cuma bugünkü maç programı

  1. 20:30 Fiorentina - Torino İtalya Serie A S Sport Plus
  2. 20:30 Napoli - Monza İtalya Serie A S Sport Plus
  3. 20:45 Galatasaray - Fenerbahçe TFF Süper Kupa ATV
  4. 21:00 Al Ahli - Al Khaleej Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
  5. 21:45 Benfica - Famalicao Portekiz Liga NOS Spor Smart
  6. 22:45 Lazio - Frosinone İtalya Serie A S Sport Plus
  7. 22:45 Genoa - Inter İtalya Serie A S Sport Plus
  8. 23:45 Porto - GD Chaves Portekiz Liga NOS Spor Smart

30 Aralık 2023 Cumartesi maç programı

14:30 Atalanta - Lecce İtalya Serie A S Sport Plus

15:30 Luton Town - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

15:30 Celtic - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus

17:00 Cagliari - Empoli İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Udinese - Bologna İtalya Serie A S Sport Plus

18:00 Al Taey - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

18:00 Aston Villa - Burnley İngiltere Premier Lig Bein Sports 2

18:00 Crystal Palace - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports

18:00 Manchester City - Sheffield United İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

18:00 Wolverhampton - Everton İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

20:00 Milan - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus

20:00 Verona - Salernitana İtalya Serie A S Sport Plus

20:30 Nottingham Forest - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

21:00 Al Taawon - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus TV 8 Buçuk

22:45 Juventus - Roma İtalya Serie A S Sport Plus

23:30 Portimonense - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS Spor Smart

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga puan durumu

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