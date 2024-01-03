Premier Lig'in 20. hafta maçında West Ham ile Brighton, karşı karşıya geldi. London Stadium'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Valencia, La Liga'nın 19'uncu haftasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Estadio de Mestalla'da oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

La Liga’da bir diğer karşılaşma Real Sociedad ile Alaves arasında oynandı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 3 Ocak 2024 Çarşamba Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.