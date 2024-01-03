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Bugün kimin maçı var? 3 Ocak 2024 Çarşamba bugünkü maç programı

İngiltere Premier Lig'in 20. hafta maçında West Ham ile Brighton, 0-0 berabere kaldı. La Liga'nın 19'uncu haftasında Valencia, Villarreal engelini 3-1'lik skorla geçti. Real Sociedad ile Alaves karşı karşıya geldi. Real Sociedad'ın evinde oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3 Ocak 2024 Çarşamba maç programı ve fikstürü.

13:58 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var?

Premier Lig'in 20. hafta maçında West Ham ile Brighton, karşı karşıya geldi. London Stadium'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Valencia, La Liga'nın 19'uncu haftasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Estadio de Mestalla'da oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

La Liga’da bir diğer karşılaşma Real Sociedad ile Alaves arasında oynandı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 3 Ocak 2024 Çarşamba Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün kimin maçı var? 3 Ocak 2024 Çarşamba bugünkü maç programı

  • 19:00 Granada - Cadiz İspanya La Liga S Sport Plus
  • 20:00 Atalanta - Sassuolo İtalya Kupası TRT Spor
  • 21:15 Celta Vigo - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus
  • 21:15 Real Madrid - Mallorca İspanya La Liga S Sport Plus
  • 23:00 Roma - Cremonese İtalya Kupası TRT Spor
  • 23:30 Girona - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport Plus

4 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı

19:00 Osasuna - Almeria İspanya La Liga S Sport Plus

21:15 Sevilla - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus

23:00 Juventus - Salernitana İtalya Kupası TRT Spor

23:30 Las Palmas - Barcelona İspanya La Liga S Sport Plus

5 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı

17:00 Gaziantep FK - Pendikspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Antalyaspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

6 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı

13:30 Ç.Rizespor - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Başakşehir - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:00 Lecce - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus

19:00 Samsunspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

19:00 Ankaragücü - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Empoli - Milan İtalya Serie A S Sport Plus

22:45 Bologna - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus

7 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı

13:30 Kayserispor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

16:00 İstanbulspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:00 Frosinone - Monza İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Inter - Verona İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Sassuolo - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Torino - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Udinese - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus

19:00 Galatasaray - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Salernitana - Juventus İtalya Serie A S Sport Plus

22:45 Roma - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga puan durumu

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