Premier Lig'in 20. hafta maçında West Ham ile Brighton, karşı karşıya geldi. London Stadium'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Valencia, La Liga'nın 19'uncu haftasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Estadio de Mestalla'da oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
La Liga’da bir diğer karşılaşma Real Sociedad ile Alaves arasında oynandı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 3 Ocak 2024 Çarşamba Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün kimin maçı var? 3 Ocak 2024 Çarşamba bugünkü maç programı
- 19:00 Granada - Cadiz İspanya La Liga S Sport Plus
- 20:00 Atalanta - Sassuolo İtalya Kupası TRT Spor
- 21:15 Celta Vigo - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus
- 21:15 Real Madrid - Mallorca İspanya La Liga S Sport Plus
- 23:00 Roma - Cremonese İtalya Kupası TRT Spor
- 23:30 Girona - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport Plus
4 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı
19:00 Osasuna - Almeria İspanya La Liga S Sport Plus
21:15 Sevilla - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus
23:00 Juventus - Salernitana İtalya Kupası TRT Spor
23:30 Las Palmas - Barcelona İspanya La Liga S Sport Plus
5 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı
17:00 Gaziantep FK - Pendikspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Antalyaspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
6 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı
13:30 Ç.Rizespor - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:00 Başakşehir - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
17:00 Lecce - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus
19:00 Samsunspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
19:00 Ankaragücü - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Empoli - Milan İtalya Serie A S Sport Plus
22:45 Bologna - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus
7 Ocak 2024 kimin maçı var? Maç programı
13:30 Kayserispor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
16:00 İstanbulspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
17:00 Frosinone - Monza İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Inter - Verona İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Sassuolo - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Torino - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Udinese - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus
19:00 Galatasaray - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Salernitana - Juventus İtalya Serie A S Sport Plus
22:45 Roma - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus