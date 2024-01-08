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Bugün kimin maçı var? 8 Ocak 2024 Pazartesi bugünkü maç programı

Süper Lig'de bugün oynanan müsabakalarda Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-1, Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0, EMS Yapı Sivasspor da deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Manchester City, İngiltere FA Cup 3. turunda sahasında Huddersfield'ı 5-0 yenerek rakibini eledi. Juventus, Salernitana'yı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 8 Ocak 2024 Pazartesi maç programı ve fikstürü.

09:52 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, oynanan 3 maçla sona erdi. Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı. İngiltere FA Cup 3. tur maçında Premier Lig takımı Manchester City ile Championship ekibi Huddersfield karşı karşıya geldi.Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 5-0'lık skorla kazanmayı başardı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, Salernitana'yı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Fransa Kupası son 64 turu maçında Paris Saint-Germain, Revel'i 9-0 yenere bir üst tura yükseldi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 8 Ocak 2024 Pazartesi Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün kimin maçı var? 8 Ocak 2024 Pazartesi bugünkü maç programı

00:00 Tenerife - Las Palmas İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 3

23:15 Wigan - Manchester Utd İngiltere FA Cup Tivibu Spor 1

9 Ocak 2024 Salı maç programı

23:00 Fiorentina - Bologna İtalya Kupasi Çeyrek Final TRT Spor

Süper Lig'de 19. hafta maç toplu sonuçları

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

  • Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-2
  • Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-0
  • Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3
  • Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 2-0
  • RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: 0-0
  • MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-1
  • Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0
  • Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: 1-3
  • İstanbulspor-Fenerbahçe: 1-5
  • Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 3-0

Süper Lig 16. hafta programı

Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları, hafta içinde oynanacak.

Ligde 16. hafta müsabakalarının programı şöyle:

9 Ocak Salı kimin maçı var?

17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)

17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 Ocak Çarşamba kimin maçı var?

17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

11 Ocak Perşembe kimin maçı var?

17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)

20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga puan durumu

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