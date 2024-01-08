İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, Salernitana'yı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Fransa Kupası son 64 turu maçında Paris Saint-Germain, Revel'i 9-0 yenere bir üst tura yükseldi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 8 Ocak 2024 Pazartesi Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.