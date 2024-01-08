Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, oynanan 3 maçla sona erdi. Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı. İngiltere FA Cup 3. tur maçında Premier Lig takımı Manchester City ile Championship ekibi Huddersfield karşı karşıya geldi.Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 5-0'lık skorla kazanmayı başardı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, Salernitana'yı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Fransa Kupası son 64 turu maçında Paris Saint-Germain, Revel'i 9-0 yenere bir üst tura yükseldi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 8 Ocak 2024 Pazartesi Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün kimin maçı var? 8 Ocak 2024 Pazartesi bugünkü maç programı
00:00 Tenerife - Las Palmas İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 3
23:15 Wigan - Manchester Utd İngiltere FA Cup Tivibu Spor 1
9 Ocak 2024 Salı maç programı
23:00 Fiorentina - Bologna İtalya Kupasi Çeyrek Final TRT Spor
Süper Lig'de 19. hafta maç toplu sonuçları
Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
- Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-2
- Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-0
- Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3
- Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 2-0
- RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: 0-0
- MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-1
- Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0
- Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: 1-3
- İstanbulspor-Fenerbahçe: 1-5
- Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 3-0
Süper Lig 16. hafta programı
Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları, hafta içinde oynanacak.
Ligde 16. hafta müsabakalarının programı şöyle:
9 Ocak Salı kimin maçı var?
17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)
17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
10 Ocak Çarşamba kimin maçı var?
17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)
11 Ocak Perşembe kimin maçı var?
17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)
20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)