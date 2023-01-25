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Bugün hangi maçlar var? 25 Ocak 2023 Çarşamba maç programı

Süper Lig'de 21. haftanın heyecanı yaşanacak. Süper Lig 20. hafta kapanışı HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe ve Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü maçlarıyla yapıldı. Galatasaray’ın ardından ikinci sıradaki Fenerbahçe, Ümraniyespor'u son dakikalarda gelen golle 2-1 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmasında ise MKE Ankaragücü, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Kura çekimine, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katıldı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 25 Ocak 2023 Çarşamba maç programı.

09:59 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bugünün maçları
futbolseverlerin yakın takibinde. Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 10 karşılaşmada sırasıyla 1 beraberlik ve üst üste 9 galibiyet elde etti. "Cimbom", çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı son 3 müsabakayı kazandı. Resmi maçlarda son 12, Süper Lig'de ise son 9 mücadeleyi galibiyetle tamamlayan Galatasaray, bu süreçte 31 kez ağları havalandırırken kalesinde 7 gol gördü. Şenol Güneş yönetimindeki ilk 3 maçında sırasıyla galibiyet, yenilgi ve beraberlik yaşayan Beşiktaş, son 4 müsabakayı kazandı. Siyah-beyazlılar, 20. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 24 Ocak 2023 Salı maç programı...
Hangi maçlar var maç programı

Bugün kimin maçı var? (25 Ocak 2023 Çarşamba maç programı)

  • 13:00 Turan – Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  • 15:30 Zira – Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  • 18:30 Panserraikos – AEK Yunanistan Kupası Bilyoner
  • 20:30 Mainz – B.Dortmund Almanya Bundesliga Bein Sports 4, Tivibu Spor 1
  • 20:30 Aris – Olympiakos Yunanistan Kupası Bilyoner
  • 20:45 G.A. Eagles – AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Bilyoner
  • 20:45 Vitesse – Twente Hollanda Eredivisie Bilyoner
  • 22:00 Fortuna Sittard – Heerenveen Hollanda Eredivisie Bilyoner
  • 22:30 Augsburg – Monchengladbach Almanya Bundesliga Bein Sports Max 2
  • 22:30 Werder Bremen – Union Berlin Almanya Bundesliga Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3
  • 22:30 Freiburg – E.Frankfurt Almanya Bundesliga Bein Sports 4, Tivibu Spor 1
  • 22:30 B.Leverkusen – Bochum Almanya Bundesliga Bein Sports 5
  • 22:30 Halifax – Scunthorpe İngiltere Lig Kupası Bilyoner
  • 22:45 Porto – Academico Viseu Portekiz Lig Kupası Bilyoner
  • 23:00 Feyenoord – NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie Bilyoner
  • 23:00 Utrecht – Excelsior Hollanda Eredivisie Bilyoner
  • 23:00 Barcelona – Real Sociedad İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Çeyrek Final Tivibu Spor 4
  • 23:00 Nottingham Forest – Manchester Utd İngiltere Lig Kupası Bilyoner

Süper Lig 21. hafta programı

Ligde 21. haftanın maç programı şu şekilde:

27 Ocak Cuma Süper Lig maç programı

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)

28 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

  • 13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)
  • 16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)
  • 16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)
  • 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)

29 Ocak Pazar kimin maçı var?

  • 13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • 19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Spor Toto Süper Lig 20. hafta maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

  1. Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor: 1-1
  2. Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-3
  3. Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1
  4. Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 1-2
  5. Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2
  6. Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: 0-2
  7. Trabzonspor-İstanbulspor: 4-0
  8. Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-1
  9. HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe: 1-2










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#Premier Lig
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Bugün hangi maçlar var? 25 Ocak 2023 Çarşamba maç programı
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