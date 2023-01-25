Bugünün maçları

futbolseverlerin yakın takibinde. Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 10 karşılaşmada sırasıyla 1 beraberlik ve üst üste 9 galibiyet elde etti. "Cimbom", çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı son 3 müsabakayı kazandı. Resmi maçlarda son 12, Süper Lig'de ise son 9 mücadeleyi galibiyetle tamamlayan Galatasaray, bu süreçte 31 kez ağları havalandırırken kalesinde 7 gol gördü. Şenol Güneş yönetimindeki ilk 3 maçında sırasıyla galibiyet, yenilgi ve beraberlik yaşayan Beşiktaş, son 4 müsabakayı kazandı. Siyah-beyazlılar, 20. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 24 Ocak 2023 Salı maç programı...