Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Yaşanılan çalkantılı sürecin ardından çıkış arayan siyah-beyazlılar evinde rakibini 2-0 mağlup ederek nefes aldı. Trendyol 1.Lig'in 8. haftasında Adanaspor, sahasında Bitexen Giresunspor 4-2 yendi. İngiltere Premier Lig'de 8. hafta dev bir maça sahne oldu. Premier Lig'de şampiyonluk adaylarından Arsenal ve Manchester City, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleyi 1-0 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 10 Ekim 2023 Salı Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.