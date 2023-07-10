Hatayspor, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ilk kez sahaya çıktı. Bordo-beyazlı ekip, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz ekibi 68.dakikada Will Jarvis ile öne geçerken Hatayspor'un golünü 84.dakikada Ünal Emre Durmuşhan kaydetti. Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın final maçında İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere 1-0 kazanarak 3. kez turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Brezilya Serie A Fluminense - Internacional takımları karşı karşıya geldi. Maçı Fluminense’nin 2-0 üstünlüğü ile sonlandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 10 Temmuz 2023 Pazartesi maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (10 Temmuz 2023 Pazartesi)

20:30 Galatasaray - Kisvarda Hazırlık Maçı GS TV 22:00 İspanya - Norveç UEFA U19 Avrupa Şampiyonası TRT Spor UEFA.tv 22:00 Yunanistan - İzlanda UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

Yarın hangi maçlar var? (11 Temmuz 2023 Salı)

11:30 Nice - St.Gilloise Hazırlık Maçı Nice Youtube

19:00 Kopenhag - Schalke 04 Hazırlık Maçı Schalke 04 Youtube

19:00 Emden - Bochum Hazırlık Maçı Bochum Youtube

2023-2024 yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu sona erdi ve gelecek sezonun hazırlıkları önümüzdeki haftalarda başlayacak. Türkiye Futbol Federasonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. Bu doğrultuda Türkiye'de yaz transfer dönemi 26 Haziran 2024'te başladı. Yaz dönemi transfer sezonu 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek.

2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir. Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.







