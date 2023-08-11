Bugün kimin maçı var?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele eden Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda yaptığı ilk maçı 3-0 kazandı. Türk takımları, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda da ilk maçları yenilgisiz tamamladı. Günün ilk mücadelesinde Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederken, Fenerbahçe de Kadıköy'de ağırladığı Slovenya takımı Maribor'u aynı skorla yenerek rövanş maçları öncesi avantaj yakaladı. Türk ekipleri içinde en gollü galibiyeti ise Yukatel Adana Demirspor elde etti. Adana ekibi, sahasında Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5-1 yenmeyi başardı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 11 Ağustos 2023 Cuma maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var? (11 Ağustos 2023 Cuma kimin maçı var?)
- 19:30 Napoli - Apollon Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 20:30 Almeria - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport S Sport Plus
- 21:00 Trabzonspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 21:00 Boluspor - Adanaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
- 21:00 Fiorentina - Sestri Levanta Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 21:00 Al Ahli - Al Hazem Suudi Arabistan Pro Lig TV 8 Buçuk
- 21:45 Antwerp - Kortrijk Belçika Pro League S Sport Plus
- 22:00 Burnley - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 22:00 Nice - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
- 23:00 Sevilla - Valencia İspanya La Liga S SportS Sport Plus
Yarın hangi maçlar var?
08:00 Hokkaido Consadole Sapporo - Sagan Tosu Japonya J.League Japonya J League Youtube
13:00 Kawasaki Frontale - Vissel Kobe Japonya J.League Japonya J League Youtube
13:30 Yokohama Marinos - Gamba Osaka Japonya J.League Japonya J League Youtube
14:30 Arsenal - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
16:00 Samgurali - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
16:00 Milan - Etoile Sahel Hazırlık Maçı Yayın Yok
16:30 Schott Mainz - Dortmund Almanya Kupasi DFB Pokal S Sport Plus
16:30 Teutonia Ottensen - Bayer Leverkusen Almanya Kupasi DFB Pokal S Sport Plus
17:00 Bournemouth - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
17:00 Brighton - Luton Town İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:00 Everton - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
17:00 Sheffield United - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV
17:00 Keçiörengücü - Eyüpspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
17:00 Roma - Partizani Tiran Hazırlık Maçı Yayın Yok
17:30 Araz - Gabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
17:30 PSV - Utrecht Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk
18:00 Real Sociedad - Girona İspanya La Liga S SportS Sport Plus
18:00 Marsilya - Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
19:15 Kasımpaşa - Ankaragücü Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
19:15 Konyaspor - İstanbulspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:15 Giresunspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
19:30 Newcastle - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
20:00 Zira - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
20:30 Las Palmas - Mallorca İspanya La Liga S SportS Sport Plus
21:00 Ajax - Heracles Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk
21:00 Fiorentina - Ofi Crete Hazırlık Maçı Yayın Yok
21:30 Juventus - Atalanta Hazırlık Maçı Yayın Yok
21:45 Bayern Münih - Leipzig Almanya Süper Kupa Bein Sports 4 Tivibu Spor 1
21:45 Pendikspor - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
21:45 Kayserispor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
21:45 Kocaelispor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
22:00 PSG - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
22:30 Athletic Bilbao - Real Madrid İspanya La Liga S SportS Sport Plus
22:30 Sporting - Vizela Portekiz Liga NOS Smart Spor HDSpor Smart
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçları ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
Süper Lig ne zaman başlayacak?
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla lig başlayacak.
23-24-25 Aralık'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek. 5-6-7-8 Ocak 2024'deki 19. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ikinci yarı, 19 Mayıs 2024'te sona erecek.
Sıkışık maç programı nedeniyle ligde 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimleri nedeniyle 31. hafta müsabakalarında takımlar 2-3-4 Nisan'da karşı karşıya gelecek.