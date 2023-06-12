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Bugün kimin maçı var? 12 Haziran 2023 Pazartesi maç programı

61. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'nde Fas temsilcisi Wydad Casablanca ekibiyle rövanş maçında 1-1 berabere kalan Mısır'ın El Ahli takımı, şampiyon oldu. İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2022-2023 sezonunda Spezia küme düşen son takım olurken, İkinci Futbol Ligi'nde de (Serie B) play-off mücadelesini kazanan Cagliari yeniden birinci lige yükseldi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 12 Haziran 2023 Pazartesi maç programı ve fikstürü.

09:32 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe 9 yıl sonra kupa kazanmış oldu. Fenerbahçe'nin gollerini 1 ve 29.dakikalarda Batshuayi kaydetti. Sarı-lacivertli ekip 10 yıl sonra Türkiye Kupası'nı müzesini götürdü. İtalya Serie A'da Spezie ve Hellas Verona karşı karşıya geldi. Hellas Verona karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanırken Serie A'da kalmayı başardı.

Serie B'den Serie A'ya yükselecek üçüncü ve son takımın belirlenmesi için yapılan play-off müsabakaları da dün akşam tamamlandı. Çift maçlı eleme usulüne göre yapılan play-off finali, Cagliari ile Bari arasında oynandı. İlk maçın 1-1'lik eşitlikle bittiği play-off finalinin rövanşında Cagliari deplasmanda Bari'yi 1-0 yenerek, bu sezon Serie A'ya yükselmeye hak kazanan üçüncü ve son takım oldu. Bu sonuçla Cagliari bir sezon aradan sonra yeniden Serie A'ya dönmüş oldu. Bugünkü maçlar futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sporseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor.

Bugün hangi maçlar var? (12 Haziran 2023 Pazartesi)

05:00 Portland Timbers - FC Dallas MLS Bilyoner TV

19:00 Almanya - Ukrayna Hazırlık Maçı Yayın Yok

19:00 Derince Bld. - 52 Orduspor TFF 3. Lig Play-Off Final TRT Spor

13 Haziran 2023 Salı kimin maçı var?

01:15 Banfield - River Plate Arjantin Primera Division Smart Spor HDSpor Smart

19:00 Alanya Kestel - Karaman FK TFF 3. Lig Play-Off Final TRT Spor

14 Haziran 2023 Çarşamba hangi maçlar var?

19:00 Kepez Bld. - Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 3. Lig Play-Off Final A Spor

21:45 Hollanda - Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi Yarı Final CBC SportS Sport S Sport Plus

15 Haziran 2023 Perşembe kimin maçı var?

02:00 Hartford Athletic - Detroit ABD USL Championship USL Championship Youtube

04:00 El Paso Locomotive - Las Vegas Lights ABD USL Championship USL Championship Youtube

05:00 San Diego Loyal - San Antonio ABD USL Championship USL Championship Youtube

05:30 Los Angeles FC - Houston Dynamo MLS Bilyoner TV

15:00 Arjantin - Avustralya Hazırlık Maçı Yayın Yok

19:00 Şanlıurfaspor - Bucaspor TFF 2. Lig Play-Off Final A Spor

21:45 İspanya - İtalya UEFA Uluslar Ligi Yarı Final CBC SportS SportS Sport Plus

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#UEFA Uluslar Ligi
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