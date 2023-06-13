Serie B'den Serie A'ya yükselecek üçüncü ve son takımın belirlenmesi için yapılan play-off müsabakaları da dün akşam tamamlandı. Çift maçlı eleme usulüne göre yapılan play-off finali, Cagliari ile Bari arasında oynandı. İlk maçın 1-1'lik eşitlikle bittiği play-off finalinin rövanşında Cagliari deplasmanda Bari'yi 1-0 yenerek, bu sezon Serie A'ya yükselmeye hak kazanan üçüncü ve son takım oldu. Bu sonuçla Cagliari bir sezon aradan sonra yeniden Serie A'ya dönmüş oldu. Bugünkü maçlar futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sporseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor.