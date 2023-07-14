Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi. Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor, 6'ncı dakikada Balkovec, 29'uncu dakikada Richard ve 32'nci dakikada Oğuz'un golleriyle 3-0 önde kapattı. Mücadelenin 60'ıncı dakikasında Rizespor'da Papa, durumu 3-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca Alanyaspor kamptaki ilk hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Konyaspor ile Yılport Samsunspor, hazırlık maçında karşılaştı. Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Karadeniz ekibi, 11. dakikada Ahmet Sağat ile öne geçti. İç Anadolu ekibi, 13. dakikada Michalak'ın golüyle eşitliği sağladıktan sonra Samsunsporlu Lubomir Satka'nın 41. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı. Karşılaşmanın 56. dakikasında Konyaspor, Marlos Moreno'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Müsabakanın 90. dakikasında kazanılan penaltıda topu filelerle buluşturan Samsunpor'un yeni transferi Marius Mouandilmadji, skoru 3-2 yaptı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 14 Temmuz 2023 Cuma maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (14 Temmuz 2023 Cuma kimin maçı var?)

13:00 Antalyaspor - M.Başakşehir Hazırlık Maçı Yayıncı Belli Değil 17:00 Anderlecht - Sparta Prag Hazırlık Maçı Anderlecht Youtube 17:00 Adana Demirspor - AZS Politechnika Hazırlık Maçı Yayıncı Belli Değil 17:30 FC Lausanne - Nice Hazırlık Maçı Nice Youtube 18:00 LASK Linz - Debrecen Hazırlık Maçı LASK Linz Youtube 18:00 F.Düsseldorf - Slovan Liberec Hazırlık Maçı Fortuna Düsseldorf Youtube 18:00 Viktoria Plzen - Kopenhag Hazırlık Maçı Viktoria Plzen Youtube 19:00 Sturm Graz - Aris Limassol Hazırlık Maçı SKSturm.TV Youtube 20:30 Austria Wien - Galatasaray Hazırlık Maçı GS TV

2023-2024 yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu sona erdi ve gelecek sezonun hazırlıkları önümüzdeki haftalarda başlayacak. Türkiye Futbol Federasonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. Bu doğrultuda Türkiye'de yaz transfer dönemi 26 Haziran 2024'te başladı. Yaz dönemi transfer sezonu 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek.

2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir. Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.



