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Bugün kimin maçı var? 17 Ekim 2023 Salı maç programı

EURO 2024 Elemeri B Grubu'nun 7. maçında Hollanda deplasmanda Yunanistan'ı 90. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. osna Hersek sahasında Portekiz'i konuk etti. Mücadelede gülen taraf 5-0'lık sonuçla Portekiz oldu. Lüksemburg evinde Slovakya'yı konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan konuk takım oldu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 17 Ekim 2023 Salı maç programı ve fikstürü.

10:07 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

EURO 2024 Elemeri B Grubu'nun 7. maçında Yunanistan ile Hollanda karşı karşıya geldi. Gruptan çıkma adına kritik müsabakayı Hollanda 1-0 kazandı. J Grubu son haftasında Portekiz evinde Bosna-Hersek’i konuk etti. Portekiz deplasmanda gol olup yağdı ve 5-0’lık skorla sonuçlandı. F Grubu'nda Avusturya, deplasmanda Azerbaycan'ı 1-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 17 Ekim 2023 Salı Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (17 Ekim 2023 Salı kimin maçı var?

  1. 15:00 Letonya - Türkiye UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Spor
  2. 17:00 Azerbaycan - Lüksemburg UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri CBC Sport
  3. 19:00 Finlandiya - Kazakistan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
  4. 21:45 İngiltere - İtalya UEFA Euro 2024 Elemeleri CBC Sport
  5. 21:45 San Marino - Danimarka UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok
  6. 21:45 Sırbistan - Karadağ UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok
  7. 22:00 Fransa - İskoçya Hazırlık Maçı Yayın Yok

EURO 2024 Elemeleri gecenin maçları

İşte EURO 2024 Elemeleri’nde gecenin maçları ve skorları:

B Grubu

Cebelitarık 0-4 İrlanda

Yunanistan 0-1 Hollanda

F Grubu

Azerbaycan 0-1 Avusturya

Belçika 1-1 İsveç

J Grubu

Bosna Hersek 0-5 Portekiz

İzlanda 4-0 Lihtenştayn

Lüksemburg 0-1 Slovakya

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu


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