Bugün kimin maçı var?
EURO 2024 Elemeri B Grubu'nun 7. maçında Yunanistan ile Hollanda karşı karşıya geldi. Gruptan çıkma adına kritik müsabakayı Hollanda 1-0 kazandı. J Grubu son haftasında Portekiz evinde Bosna-Hersek’i konuk etti. Portekiz deplasmanda gol olup yağdı ve 5-0’lık skorla sonuçlandı. F Grubu'nda Avusturya, deplasmanda Azerbaycan'ı 1-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 17 Ekim 2023 Salı Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (17 Ekim 2023 Salı kimin maçı var?
- 15:00 Letonya - Türkiye UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Spor
- 17:00 Azerbaycan - Lüksemburg UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri CBC Sport
- 19:00 Finlandiya - Kazakistan UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
- 21:45 İngiltere - İtalya UEFA Euro 2024 Elemeleri CBC Sport
- 21:45 San Marino - Danimarka UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok
- 21:45 Sırbistan - Karadağ UEFA Euro 2024 Elemeleri Yayın Yok
- 22:00 Fransa - İskoçya Hazırlık Maçı Yayın Yok
EURO 2024 Elemeleri gecenin maçları
İşte EURO 2024 Elemeleri’nde gecenin maçları ve skorları:
Cebelitarık 0-4 İrlanda
Yunanistan 0-1 Hollanda
Azerbaycan 0-1 Avusturya
Belçika 1-1 İsveç
Bosna Hersek 0-5 Portekiz
İzlanda 4-0 Lihtenştayn
Lüksemburg 0-1 Slovakya