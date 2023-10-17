EURO 2024 Elemeri B Grubu'nun 7. maçında Yunanistan ile Hollanda karşı karşıya geldi. Gruptan çıkma adına kritik müsabakayı Hollanda 1-0 kazandı. J Grubu son haftasında Portekiz evinde Bosna-Hersek’i konuk etti. Portekiz deplasmanda gol olup yağdı ve 5-0’lık skorla sonuçlandı. F Grubu'nda Avusturya, deplasmanda Azerbaycan'ı 1-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 17 Ekim 2023 Salı Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.