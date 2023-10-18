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Bugün kimin maçı var? 18 Ekim 2023 Çarşamba maç programı

EURO 2024 Elemeleri H Grubu'nda Kazakistan, deplasmanda Finlandiya'yı 2-1 mağlup etti. C Grubu maçında İngiltere ile İtalya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. H Grubu'nda San Marino ile Danimarka karşı karşıya geldi. 2-1 ile skorla sahadan mutlu ayrılan Danimarka oldu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 18 Ekim 2023 Çarşamba maç programı ve fikstürü.

10:28 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

EURO 2024 Elemeleri H Grubu'nda Finlandiya ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Helsinki Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede ev sahibi Finlandiya, 28. dakikada Robert Taylor'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu maçında İngiltere ile İtalya, Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 18 Ekim 2023 Çarşamba Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (18 Ekim 2023 Çarşamba kimin maçı var?

12:00 Fenerbahçe - Fomget Gençlik Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV

14:30 Iğdırspor - Menemenspor TFF 2. Lig Iğdırspor Youtube

14:30 1461 Trabzon - Karacabey Bld TFF 2. Lig 1461 Trabzon FK Youtube

15:00 Kastamonuspor - Denizlispor TFF 2. Lig Yayın Yok

15:00 Karaman FK - Amedspor TFF 2. Lig Karaman FK Ücretli Youtube

15:00 Etimesgut Bld. - İskenderunspor TFF 2. Lig Etimesgut Belediyespor Youtube

15:30 Bucaspor - Bursaspor TFF 2. Lig Yayın Yok

15:30 İnegölspor - Sarıyer TFF 2. Lig Kanal On6 Bursa

19:00 Afyonkarahisarspor - Vanspor TFF 2. Lig Yayın Yok

19:00 Erokspor - Mersin İY TFF 2. Lig Yayın Yok

EURO 2024 Elemeleri'nde 8. Hafta Maçları Tamamlandı

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

İngiltere-İtalya: 3-1

Malta-Ukrayna: 1-3

G Grubu:

Litvanya-Macaristan: 2-2

Sırbistan-Karadağ: 3-1

H Grubu:

Finlandiya-Kazakistan: 1-2

Kuzey İrlanda-Slovenya: 0-1

San Marino-Danimarka: 1-2

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