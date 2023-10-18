Bugün kimin maçı var?
EURO 2024 Elemeleri H Grubu'nda Finlandiya ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Helsinki Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede ev sahibi Finlandiya, 28. dakikada Robert Taylor'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu maçında İngiltere ile İtalya, Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 18 Ekim 2023 Çarşamba Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (18 Ekim 2023 Çarşamba kimin maçı var?
12:00 Fenerbahçe - Fomget Gençlik Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV
14:30 Iğdırspor - Menemenspor TFF 2. Lig Iğdırspor Youtube
14:30 1461 Trabzon - Karacabey Bld TFF 2. Lig 1461 Trabzon FK Youtube
15:00 Kastamonuspor - Denizlispor TFF 2. Lig Yayın Yok
15:00 Karaman FK - Amedspor TFF 2. Lig Karaman FK Ücretli Youtube
15:00 Etimesgut Bld. - İskenderunspor TFF 2. Lig Etimesgut Belediyespor Youtube
15:30 Bucaspor - Bursaspor TFF 2. Lig Yayın Yok
15:30 İnegölspor - Sarıyer TFF 2. Lig Kanal On6 Bursa
19:00 Afyonkarahisarspor - Vanspor TFF 2. Lig Yayın Yok
19:00 Erokspor - Mersin İY TFF 2. Lig Yayın Yok
EURO 2024 Elemeleri'nde 8. Hafta Maçları Tamamlandı
Alınan sonuçlar şöyle:
İngiltere-İtalya: 3-1
Malta-Ukrayna: 1-3
Litvanya-Macaristan: 2-2
Sırbistan-Karadağ: 3-1
Finlandiya-Kazakistan: 1-2
Kuzey İrlanda-Slovenya: 0-1
San Marino-Danimarka: 1-2