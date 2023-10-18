Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 3’üncü hafta karşılaşmasında Yunan ekibi Panathinaikos’u sahasında 83-69 mağlup ederek 2’nci galibiyetini elde etti. Fenerbahçe’de Georgias Papagiannis 15, Johnathan Montley 14, Marko Guduric ve Nick Calathes de 12’şer sayı ile galibiyette önemli pay sahibi oldu. Panathinaikos’ta ise Mathias Lessort’un 19, Kyle Guy’ın da 13 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Fenerbahçe - Beko - Panathinaikos maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.