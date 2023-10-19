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Bugün kimin maçı var? 19 Ekim 2023 Perşembe maç programı

Inter Miami, ABD MLS 34. haftasında evinde Charlotte ile karşılaştı. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 9. haftasında Afyonspor, konuk ettiği Van Spor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki 9. hafta mücadelesinde konuk ettiği Bursaspor’u 3-0 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 19 Ekim 2023 Perşembe maç programı ve fikstürü.

09:48 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

ABD MLS 34. haftasında Inter Miami evinde Charlotte’u konuk ettik. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 9. haftasında Afyonspor, konuk ettiği Van Spor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor, sahasında ağırladığı Sarıyer'i 2-1 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 19 Ekim 2023 Perşembe Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (19 Ekim 2023 Perşembe kimin maçı var?

01:00 Gremio - Atletico PR Brezilya Serie A Smart Spor

02:00 America Mineiro - Botafogo RJ Brezilya Serie A Spor Smart

20 Ekim 2023 kimin maçı var?

  1. 01:00 Godoy Cruz - San Lorenzo Arjantin Copa Liga Profesional Spor Smart
  2. 02:00 Santos - Bragantino Brezilya Serie A Spor Smart
  3. 11:45 Adelaide United - CC Mariners Avustralya A Ligi Bein Sports
  4. 13:30 Urawa - Kashiwa Reysol Japonya J.League Japonya J League Youtube
  5. 14:00 Shukura Kobuleti - Saburtalo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  6. 17:30 Turan - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  7. 18:00 Al Taawon - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus TV 8 Buçuk
  8. 19:00 Dinamo Batum - Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  9. 19:30 Elversberg - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3 Tivibu Spor 3
  10. 19:30 Hannover 96 - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Tivibu Spor 2
  11. 19:30 Sebail - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  12. 21:30 B.Dortmund - Werder Bremen Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Tivibu Spor 1
  13. 22:00 Osasuna - Granada İspanya La Liga Yayın Yok
  14. 22:00 Le Havre - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Ligde 9. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

21 Ekim Cumartesi:

13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor: Burak Şeker

16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Halil Umut Meler

22 Ekim Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan

19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir: Murat Erdoğan

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

23 Ekim Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga puan durumu



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