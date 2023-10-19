Bugün kimin maçı var?
ABD MLS 34. haftasında Inter Miami evinde Charlotte’u konuk ettik. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 9. haftasında Afyonspor, konuk ettiği Van Spor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor, sahasında ağırladığı Sarıyer'i 2-1 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 19 Ekim 2023 Perşembe Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (19 Ekim 2023 Perşembe kimin maçı var?
01:00 Gremio - Atletico PR Brezilya Serie A Smart Spor
02:00 America Mineiro - Botafogo RJ Brezilya Serie A Spor Smart
20 Ekim 2023 kimin maçı var?
- 01:00 Godoy Cruz - San Lorenzo Arjantin Copa Liga Profesional Spor Smart
- 02:00 Santos - Bragantino Brezilya Serie A Spor Smart
- 11:45 Adelaide United - CC Mariners Avustralya A Ligi Bein Sports
- 13:30 Urawa - Kashiwa Reysol Japonya J.League Japonya J League Youtube
- 14:00 Shukura Kobuleti - Saburtalo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 17:30 Turan - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 18:00 Al Taawon - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus TV 8 Buçuk
- 19:00 Dinamo Batum - Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 19:30 Elversberg - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3 Tivibu Spor 3
- 19:30 Hannover 96 - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Tivibu Spor 2
- 19:30 Sebail - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 21:30 B.Dortmund - Werder Bremen Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Tivibu Spor 1
- 22:00 Osasuna - Granada İspanya La Liga Yayın Yok
- 22:00 Le Havre - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Ligde 9. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor: Burak Şeker
16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Halil Umut Meler
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan
19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir: Murat Erdoğan
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga puan durumu