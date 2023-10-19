ABD MLS 34. haftasında Inter Miami evinde Charlotte’u konuk ettik. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 9. haftasında Afyonspor, konuk ettiği Van Spor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor, sahasında ağırladığı Sarıyer'i 2-1 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 19 Ekim 2023 Perşembe Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.