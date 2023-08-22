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Bugün kimin maçı var? 22 Ağustos 2023 Salı maç programı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. MKE Ankaragücü, Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Arsenal, İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti. Serie A’nın ilk haftasında Milan, deplasmanda Bologna’yı 2-0 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, 22 Ağustos 2023 Salı maç programı ve fikstürü.

09:42 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe, ilk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın 62. dakikasında Cengiz Ünder - Edin Dzeko iş birliğinde golü buldu ve 1-0 öne geçti. Maçta son sözü 90+8. dakikada attığı golle Sebastian Szymanski söyledi. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 2.haftasında Arsenal, deplasmanda karşı karşıya geldiği Crystal Palace'ı 1-0 ile geçti. İtalya Serie A açılış haftasında Milan deplasmanda karşı karşıya geldiği Bologna'yı 2-0 yeni. Milano ekibine galibiyeti getiren golleri 11.dakikada Olivier Giroud ve 21.dakikda Pulisic kaydetti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 22 Ağustos 2023 Salı maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (22 Ağustos 2023 Salı kimin maçı var?

  1. 22:00 Rakow Czestochowa - Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Exxen
  2. 22:00 Rangers - PSV UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme CBC Sport Exxen
  3. 22:00 Antwerp - AEK Athens UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk Exxen

Yarın hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta?

  • 01:00 Bolivar - Internacional Copa Libertadores S Sport Plus S Sport 2
  • 03:30 Corinthians - Estudiantes Copa Sudamericana S Sport Plus S Sport 2
  • 22:00 Braga - Panathinaikos UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Exxen
  • 22:00 Molde - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme CBC Sport Exxen
  • 22:00 Maccabi Haifa - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk Exxen

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

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