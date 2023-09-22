Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk hafta maçında Nordsjaelland'ı konuk etti. Heyecan dolu maçı temsilcimiz Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı ve Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı. Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge'le 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi B grubunda Ajax ile Marsilya ve Brighton ile AEK karşılaştı. Mücadeleler gol düellolarına sahne oldu. Ajax ile Marsilya arasındaki mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 22 Eylül 2023 Cuma Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.