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Bugün kimin maçı var? 22 Eylül 2023 Cuma maç programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’nda Fenerbahçe, sahasında Nordsjaelland ile karşılaştı. Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe 3-1 kazanmayı başardı. Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde B grubunun ilk maçları oynandı. Ajax, sahasında Marsilya ile karşılaşırken; Brighton ise AEK'i konuk etti. Ajax ile Marsilya arasındaki mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 22 Eylül 2023 Cuma maç programı ve fikstürü.

09:23 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk hafta maçında Nordsjaelland'ı konuk etti. Heyecan dolu maçı temsilcimiz Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı ve Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı. Beşiktaş, Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge'le 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi B grubunda Ajax ile Marsilya ve Brighton ile AEK karşılaştı. Mücadeleler gol düellolarına sahne oldu. Ajax ile Marsilya arasındaki mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 22 Eylül 2023 Cuma Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (22 Eylül 2023 Cuma kimin maçı var?

  1. 19:30 Magdeburg - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 5 Tivibu Spor 3
  2. 19:30 Osnabruck - Hamburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Tivibu Spor 2
  3. 19:30 Salernitana - Frosinone İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2
  4. 20:00 Gaziantep FK - İstanbulspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  5. 20:00 Boluspor - Tuzlaspor Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 1 TRT Spor Web TV
  6. 20:00 Eyüpspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
  7. 21:00 Al Nasr Riyadh - Al Ahli Suudi Arabistan Pro Lig S Sport PlusTV 8 Buçuk Exxen
  8. 21:00 G.A. Eagles - Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie Exxen
  9. 21:30 Stuttgart - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Tivibu Spor 1
  10. 21:45 Lecce - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2
  11. 22:00 Monaco - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
  12. 22:00 Alaves - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus S Sport
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