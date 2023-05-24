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Bugün hangi maçlar var? 24 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın son maçında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi. İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 36. haftanın kapanış müsabakasında Juventus, deplasmanda Empoli'ye 4-1 yenildi. İngiltere Premier League'in 37. hafta karşılaşmasında Newcastle United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadele, 0-0 eşitlik ile tamamlandı. Süper Lig maçlarının yanında Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçlarında da heyecan dorukta. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 24 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı.

08:56 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 4-1 mağlup etti. İtalya Futbol Federasyonu'ndan haksız sermaye kazancı gibi mali yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle 10 puan silme cezası alan Juventus, ceza kararının açıklandığı sırada ligde orta sıralarda bulunan Empoli ile Carlo Castellani Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi takım, siyah-beyazlı konuk ekibi 4-1 mağlup ederek, 3 puanı alan taraf oldu. Empoli'ye galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada (penaltı) ve 48. dakikada Francesco Caputo, 21. dakikada Sebastiano Luperto ile 90+3. dakikada Roberto Piccoli attı.

Juventus'un tek golünü ise 85. dakikada Federico Chiesa kaydetti. İngiltere Premier League'in 37. hafta karşılaşmasında Newcastle United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadele, 0-0 eşitlik ile tamamlandı.

Bu maçın ardından Newcastle United puanını 70'e yükseltti ve ligi ilk 4 sıra içerisinde tamamlamayı garantiledi. Serie A'nın 36. haftasında Roma ile Salernitana 2-2 berabere kaldı. Maçın golleri; Candreva, El Shaarawy, Dia ve Matic'ten geldi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 24 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.

24 Mayıs 2023 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

  1. 18:00 Saburtalo Tiflis - Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  2. 18:00 Neman - Zhodino Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV
  3. 19:00 Dila Gori - Gagra Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  4. 20:00 Djurgarden - Hacken İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
  5. 20:00 Pardubice - Jablonec Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
  6. 20:00 Teplice - Brno Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
  7. 20:00 Fastav Zlin - Banik Ostrava Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
  8. 20:00 BATE Borisov - Slavia Mozyr Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV
  9. 20:30 Fenerbahçe - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Yarı Final A Spor
  10. 20:30 Elche - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV
  11. 20:30 Villarreal - Cadiz İspanya La Liga S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
  12. 20:30 Real Madrid - Rayo Vallecano İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
  13. 21:00 İtalya - Nijerya FIFA U20 Dünya Kupası Yayın Yok
  14. 21:45 Dundee United - Kilmarnock İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
  15. 21:45 Livingston - Motherwell İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
  16. 21:45 Ross County - St.Johnstone İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
  17. 21:45 Aberdeen - St.Mirren İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
  18. 21:45 Hibernian - Celtic İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
  19. 21:45 Glasgow Rangers - Hearts İskoçya Premier Lig S Sport Plus Bilyoner TV Tivibu Spor 1
  20. 22:00 Brighton - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV
  21. 22:00 Fiorentina - Inter İtalya Kupasi TRT Spor CBC Sport
  22. 23:00 Real Betis - Getafe İspanya La Liga S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
  23. 23:00 Espanyol - Atletico Madrid İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV

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