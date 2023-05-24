Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 4-1 mağlup etti. İtalya Futbol Federasyonu'ndan haksız sermaye kazancı gibi mali yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle 10 puan silme cezası alan Juventus, ceza kararının açıklandığı sırada ligde orta sıralarda bulunan Empoli ile Carlo Castellani Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi takım, siyah-beyazlı konuk ekibi 4-1 mağlup ederek, 3 puanı alan taraf oldu. Empoli'ye galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada (penaltı) ve 48. dakikada Francesco Caputo, 21. dakikada Sebastiano Luperto ile 90+3. dakikada Roberto Piccoli attı.

Juventus'un tek golünü ise 85. dakikada Federico Chiesa kaydetti. İngiltere Premier League'in 37. hafta karşılaşmasında Newcastle United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadele, 0-0 eşitlik ile tamamlandı.

Bu maçın ardından Newcastle United puanını 70'e yükseltti ve ligi ilk 4 sıra içerisinde tamamlamayı garantiledi. Serie A'nın 36. haftasında Roma ile Salernitana 2-2 berabere kaldı. Maçın golleri; Candreva, El Shaarawy, Dia ve Matic'ten geldi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 24 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.

24 Mayıs 2023 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

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