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Bugün kimin maçı var? 27 Temmuz 2023 Perşembe maç programı

Sezonun ilk resmi maçında Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında evinde Zimbru’yu 5-0 mağlup etti. Trabzonspor, Slovenya'daki son hazırlık maçında Triglav Kranj'ı 4-0 mağlup etti. Bayern Münih, İngiltere Premier Lig son şampiyonu Manchester City ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen hazırlık maçında kazanan taraf 2-1’lik skorla Manchester City oldu. Kayserispor, hazırlık maçında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 27 Temmuz 2023 Perşembe maç programı ve fikstürü.

10:01 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı, hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı, hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu’nda Moldova ekibi Zimbru’yu 5-0 mağlup etti. Kanarya’nın galibiyet golleri 11’de Ferdi Kadıoğlu, 13’te Ryan Kent, 61’de Edin Dzeko, 63’te Sebastian Szymanski ve 88’de Joshua King’den geldi. İlk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olan, MOL Fehervar ve NK Celje ile 2-2 berabere kalan, Rabotnicki'yi ise 4-1 yenen bordo-mavililer, ikinci galibiyetini alarak kampı tamamladı. Bayern Münih hazırlık maçında İngiltere Premier Lig son şampiyonu Manchester City ile karşı karşıya geldi. Maç City’nin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Kayserispor, hazırlık maçında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takımın golünü Ethem Balcı kaydetti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 27 Temmuz 2023 Perşembe maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (27 Temmuz 2023 Perşembe kimin maçı var?)

  1. 13:00 Al Nassr - Inter Hazırlık Maçı Yayın Yok
  2. 14:00 Atletico Madrid - K League Yıldızları Hazırlık Maçı Yayın Yok
  3. 14:00 RKC Waalwijk - Marsilya Hazırlık Maçı Yayın Yok
  4. 15:00 Racing Santander - Athletic Bilbao Hazırlık Maçı Athletic Bilbao Youtube
  5. 18:00 Pendikspor - Ankaragücü Hazırlık Maçı Yayın Yok
  6. 19:00 Gabala - Omonia UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme CBC Sport
  7. 20:00 Feyenoord - Villarreal Hazırlık Maçı Feyenoord Youtube
  8. 20:30 Cluj - Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk
  9. 21:00 Beşiktaş - Tirana UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus
  10. 21:45 Nottingham Forest - Leeds United Hazırlık Maçı Yayın Yok
  11. 22:00 Zeljeznicar - Neftçi Bakü UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme CBC Sport

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu sonuçları

Organizasyonun 2. eleme turunda 5 maç tamamlanırken, eleme turunun rövanşları, 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turunda, ilk gün maçlarının sonuçları şöyle:

  • Atletic Escaldes (Andorra) - Partizani (Arnavutluk): 0-1
  • The New Saints (Galler) - Swift (Lüksemburg): 1-1
  • Hamrun (Malta) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 2-1
  • Tre Penne (San Marino) - Valmeira (Letonya): 0-3
  • Ballkani (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda): 3-0

Bu eleme turunun rövanşları, 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?

Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:

Kayserispor-Galatasaray

Pendikspor-Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Trabzonspor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor

Tümosan Konyaspor-İstanbulspor



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