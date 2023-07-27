UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde temsilcilerimizden Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu’nda Moldova ekibi Zimbru’yu 5-0 mağlup etti. Kanarya’nın galibiyet golleri 11’de Ferdi Kadıoğlu, 13’te Ryan Kent, 61’de Edin Dzeko, 63’te Sebastian Szymanski ve 88’de Joshua King’den geldi. İlk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olan, MOL Fehervar ve NK Celje ile 2-2 berabere kalan, Rabotnicki'yi ise 4-1 yenen bordo-mavililer, ikinci galibiyetini alarak kampı tamamladı. Bayern Münih hazırlık maçında İngiltere Premier Lig son şampiyonu Manchester City ile karşı karşıya geldi. Maç City’nin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Kayserispor, hazırlık maçında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takımın golünü Ethem Balcı kaydetti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 27 Temmuz 2023 Perşembe maç programı ve derbi maçı bilgileri.