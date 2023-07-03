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Bugün kimin maçı var? 3 Temmuz 2023 Pazartesi maç programı

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası maçları devam ediyor. Avrupa 21 yaş atı Futbol Şampiyonası’nda Ukrayna, Fransa’yı 3-1 yenerek yarı finalde İspanya ile eşleşti. Arjantin Premier Ligi maçında ise Colon sahasında Racing Club’a 4-0 yenildi. Yaz dönemi transfer sezonu 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek. Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 3 Temmuz 2023 Pazartesi maç programı ve fikstürü.

09:30 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Milli maçlar, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçları ile birlikte Türkiye alt liglerinin günlük olarak maç programını hazırladık. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 3 Temmuz 2023 Pazartesi maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (3 Temmuz 2023 Pazartesi)

  1. 16:00 Çekya - Malta FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport
  2. 17:15 Yunanistan - Danimarka FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport
  3. 18:30 Litvanya - İsveç FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport
  4. 19:00 Polonya - Portekiz UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
  5. 22:00 Malta - İtalya UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

2023-2024 yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu sona erdi ve gelecek sezonun hazırlıkları önümüzdeki haftalarda başlayacak. Türkiye Futbol Federasonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. Bu doğrultuda Türkiye'de yaz transfer dönemi 26 Haziran 2024'te başladı. Yaz dönemi transfer sezonu 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek.

2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir. Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

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#UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
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