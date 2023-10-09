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Bugün kimin maçı var? 9 Ekim 2023 Pazartesi maç programı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol 1.Lig'in 8. haftasında Adanaspor, sahasında Bitexen Giresunspor 4-2 yendi. Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal, evinde Manchester City'yi 1-0 mağlup etti ve ve zirveye ortak oldu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 9 Ekim 2023 Pazartesi maç programı ve fikstürü.

09:59 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Yaşanılan çalkantılı sürecin ardından çıkış arayan siyah-beyazlılar evinde rakibini 2-0 mağlup ederek nefes aldı. Trendyol 1.Lig'in 8. haftasında Adanaspor, sahasında Bitexen Giresunspor 4-2 yendi. İngiltere Premier Lig'de 8. hafta dev bir maça sahne oldu. Premier Lig'de şampiyonluk adaylarından Arsenal ve Manchester City, Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleyi 1-0 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 9 Ekim 2023 Pazartesi Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (9 Ekim 2023 Pazartesi kimin maçı var?

00:00 Birmingham Legion - Monterrey Bay ABD USL Championship USL Championship Youtube

00:30 Atletico PR - Bragantino Brezilya Serie A Spor Smart 2

00:45 Racing Club - CA Platense Arjantin Copa Liga Profesional Smart Spor HD

22:00 Villarreal B - Espanyol İspanya La Liga 2 S Sport Plus

10 Ekim 2023 Salı kimin maçı var?

14:00 Kırşehirspor - Şırnak İY Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

14:00 Kırklarelispor - Çorlu Bld. Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yayın Yok

17:00 Isparta Davraz - Sincan Bld Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

20:00 Bursaspor - Gölcükspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu



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11 dakika önce
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Bugün kimin maçı var? 9 Ekim 2023 Pazartesi maç programı