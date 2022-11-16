Meteoroloji, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kar uyarısı yaptı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güneybatısında başlayan yağışların öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde görülmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Bitlis’te 6, Muş’ta 8, Van ve Hakkâri’de 9 derece olması beklenmektedir” denildi.

Yüksek kesimlerde kar yağışlarına dikkat❄️❗️

Bölgemizde beklenen yağışların yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden; yüksek rakımlı karayolu geçitlerinde ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/ldcUlqgapU REKLAM November 10, 2022

Sağanak yağış uyarısı hangi illerde?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Kayseri, Elazığ ve Malatya'nın güney ilçeleri ve Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/ m2), Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/ m2) olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.