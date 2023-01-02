Özgün Meteoroloji açıkladı Bugün hava nasıl olacak? 2 Ocak 2023 hava durumu raporu
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Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 2 Ocak 2023 hava durumu raporu

Hava durumu tahminleri, Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yeni haftada kar ve yağmur beklentileri ocak ayının gelmesiyle yoğunlaştı. Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. İşte 2 Ocak 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Erzurum, Adana hava tahminleri

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün hava durumu nasıl olacak? Yağmur ve kar yağışı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Erzurum, Adana hava tahminleri
Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle sakin, zamanla güneyli yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı: "Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir."

Bugün hava nasıl olacak?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 9

İzmir: Az bulutlu 18

Adana: Az bulutlu ve açık 20

Antalya: Az bulutlu 20

Samsun: Az bulutlu 15

Trabzon: Az bulutlu 14

Erzurum: Az bulutlu 5

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 13

A.KARAHİSAR -3°C, 11°C

Az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 17°C

Az bulutlu

MUĞLA 2°C, 17°C

Az bulutlu

ISPARTA 0°C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN 10°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR -3°C, 7°C

Az bulutlu

KAYSERİ -5°C, 8°C

Az bulutlu

KONYA -2°C, 10°C

Az bulutlu

BOLU 0°C, 10°C

Az bulutlu

KASTAMONU -3°C, 6°C

Az bulutlu

SİNOP 9°C, 15°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 13°C

Az bulutlu

AMASYA -1°C, 10°C

Az bulutlu

TOKAT -2°C, 10°C

Az bulutlu

AĞRI -10°C, 8°C

Az bulutlu

MALATYA -3°C, 8°C

Az bulutlu

VAN -5°C, 8°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 6°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 4°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

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