Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 2 Ocak 2023 hava durumu raporu Hava durumu tahminleri, Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yeni haftada kar ve yağmur beklentileri ocak ayının gelmesiyle yoğunlaştı. Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. İşte 2 Ocak 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Erzurum, Adana hava tahminleri

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