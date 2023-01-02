Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 2 Ocak 2023 hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle sakin, zamanla güneyli yönlerden hafif esmesi bekleniyor.
İstanbul hava durumu nasıl?
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı: "Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir."
Bugün hava nasıl olacak?
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 9
İzmir: Az bulutlu 18
Adana: Az bulutlu ve açık 20
Antalya: Az bulutlu 20
Samsun: Az bulutlu 15
Trabzon: Az bulutlu 14
Erzurum: Az bulutlu 5
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 13
A.KARAHİSAR -3°C, 11°C
Az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 17°C
Az bulutlu
MUĞLA 2°C, 17°C
Az bulutlu
ISPARTA 0°C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN 10°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR -3°C, 7°C
Az bulutlu
KAYSERİ -5°C, 8°C
Az bulutlu
KONYA -2°C, 10°C
Az bulutlu
BOLU 0°C, 10°C
Az bulutlu
KASTAMONU -3°C, 6°C
Az bulutlu
SİNOP 9°C, 15°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 13°C
Az bulutlu
AMASYA -1°C, 10°C
Az bulutlu
TOKAT -2°C, 10°C
Az bulutlu
AĞRI -10°C, 8°C
Az bulutlu
MALATYA -3°C, 8°C
Az bulutlu
VAN -5°C, 8°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 6°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 4°C, 15°C
Az bulutlu ve açık