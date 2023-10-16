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İstanbul başta olmak üzere ülkenin birçok şehrinde yağış alarmı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ekim Pazartesi günü hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli poyrazın etkili olması beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de toz taşınımı etkili olacak. Bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Ekim Pazartesi hava durumu raporu...

08:23 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Adana'nın ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 16 EKİM İL İL HAVA DURUMU

16 Ekim Pazartesi günü İstanbul hava durumu belli oldu. 16 Ekim Pazartesi günü hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Konya’nın batısı, Tokat ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Kayseri’nin güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli, doğusunda yer yer çok kuvveli olması bekleniyor. 26

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25



#hava durumu
#meteoroloji
#il il hava durumu
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