Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre Bolu'da kar yağışı etkili olacak. Kar yağışının İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkisini göstermesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Bitlis, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul'da bugün hava nasıl?

İstanbul’da 5 Ocak Pazar günü hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı ise gündüz 10 gece ise 6 derece hissedilecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunun pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak yağışlı

MERSİN 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

KONYA 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

SİNOP 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -15°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS -16°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -7°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmurlu

SİİRT 1°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmurlu



