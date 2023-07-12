Hava durumu
Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (12 TEMMUZ 2023)
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31İstanbul: Az bulutlu ve açık 32İzmir: Az bulutlu ve açık 36 Adana: Az bulutlu ve açık 39 Antalya: Az bulutlu ve açık 38 Samsun: Parçalı bulutlu 29 Trabzon: Parçalı bulutlu 28 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37