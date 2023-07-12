Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31İstanbul: Az bulutlu ve açık 32İzmir: Az bulutlu ve açık 36 Adana: Az bulutlu ve açık 39 Antalya: Az bulutlu ve açık 38 Samsun: Parçalı bulutlu 29 Trabzon: Parçalı bulutlu 28 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37