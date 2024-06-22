|
Özgün

Kavurucu sıcaklar mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyredecek! Meteoroloji 22 Haziran 2024 Cumartesi il il hava durumu raporu

Bugün hava nasıl olacak? sorusu haftanın altıncı günü olan Cumartesi gününde plan yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı için verilen 9 günlük tatil süresi devam ediyor. Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hafta sonu yine ülke genelinde çok sıcak geçecek. Peki, bugün hangi ilde hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji 22 Haziran 2024 Cumartesi il il hava durumu raporu...

10:03 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22-23 Haziran hava durumu tahminini açıkladı. Peki bugün ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Yağış var mı? Sıcaklıklar yükseliyor mu? Meteorolojiden uyarı var mı? İşte il il bugünkü hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL? 22 HAZİRAN 2024

Türkiye, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarının etkisi altında. Meteorolojik tahminlere göre bu durumun 1 hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar özellikle Türkiye'nin güneyinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların saat 11 ile 16 arasında dışarı çıkmaması gerektiği görüşünde.

Türkiye genelinde sadece Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini açıkladı.

Çelik, "Önümüzdeki bir hafta 10 günlük periyoda baktığımızda sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar var." dedi.

TATİL BÖLGELERİNDE HAVA DURUMU

Yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonu da başladı.

Tatil bölgelerinde de önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor.

Beş büyük kentte de pazar hava güneşli ve çok sıcak. İstanbul 33, Ankara ve Bursa 35, İzmir 39 derece.

İstanbul, Bursa ve İzmir'de sert esen rüzgar serinlik sağlıyor. Antalya'da ise yüksek bağıl nem 33 derece olan sıcaklığı 38-40 derecelerde hissettiriyor.

Marmara'da poyaz sert eserek serinlik vermeye devam edecek.

Güneşli sıcak günler yeni haftada da sürecek. Edirne 37, Balıkesir ve Çanakkale 34, Kocaeli 33 derece.

Ege'de sıcaklıklar haziran ortalamasının 8 ila 10 derece üzerinde. Gölgede Manisa 40, Muğla 39, Denizli 42, Aydın 44, Bodrum 38 derece.

Rüzgarlar bölge genelinde biraz olsun serinlik sağlamaya devam ediyor.

Akdeniz'de sahillerde bağıl nem çok yüksek olduğundan bunaltıcı hava sürüyor. Osmaniye ve Hatay arasında yaz sağanakları görülebilecek.

Adana 36, Isparta 37, Kahramanmaraş 38 derece. Hatay ve Mersin'de hissedilen sıcaklık 37-38 derece.




#hava durumu
#bugünkü hava durumu
#meteoroloji
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban bayramı tatili ne zaman bitiyor? Resmi tatilin sona eriş tarihi