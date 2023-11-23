Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Kasım Perşembe tüm yurtta hava durumu
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
METEOROLOJİ 23 KASIM PERŞEMBE TÜM YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15
İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14
İzmir: Çok bulutlu, ilk saatlerde kıyı ilçeleri ile geneli aralıklı sağanak yağışlı 22
Adana: Parçalı bulutlu 22
Antalya: Parçalı bulutlu 22
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli 5
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12