BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Genel Müdürlüğü 23 Kasım Perşembe

nu raporunu yayınladı. Rapora göre , hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Yağışların Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte tüm yurtta hava durumu tahminleri.