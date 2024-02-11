Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; rüzgarın, Marmara'da kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre bugün Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Açıklamada Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ riski bulunduğuna da dikkat çekildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis de bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda da çığ tehlikesi bulunuyor.

FIRTINA BEKLENEN İLLER HANGİLERİ?

Açıklamada rüzgarın da Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Fırtına beklenen, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

ÇIĞ UYARISI YAPILAN İLLER HANGİLERİ?

Öte yandan Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğuna da dikkat çekildi. Çığ riski bulunan iller şu şekilde: Ağrı, Rize, Giresun, Trabzon, Şırnak, Iğdır, Artvin, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Ardahan.



