Meteoroloji açıkladı: Bir çok ilde kar yağışı etkili oluyor! İşte 13 Ocak hava durumu raporu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevreleri ile Adana’nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Muğla çevreleri ile Antalya’nın batısında kuvvetli, Antalya’nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri, Gaziantep ve Diyarbakır çevreleri ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Hava sıcaklığının Marmara’da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara’da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara hava durumu

Ankara: Parçalı bulutlu 9

İstanbul hava durumu bugün nasıl?

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

İzmir hava durumu

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli, batı kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.) 12

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Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Az bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

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