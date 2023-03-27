Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporlarını paylaştı. Ayın son haftasında yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların da hissedilir derecede azalması tahmin ediliyor. Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi, giriş katlarda bulunan bazı evleri su bastı. Kent merkezinde öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak başladı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Belediye ekipleri, kent merkezinde çalışma yaptı.

Şanlıurfa Valiliğinden uyarı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, ekiplerin tamamının sahada olduğu vurgulanarak, "Gelen ihbarlar, ekiplerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de kentte 15 Mart'taki sel felaketinde taşan Sırrın ile Cavsak derelerinde incelemelerde bulundu.

Bazı vatandaşlar evlerinden kepçeyle çıkarıldı

Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüpnebi ve Muradiye Mahallesi'nde giriş katlarda bulunan bazı evleri su bastı. Eyyübiye Belediyesi, evinde mahsur kalan bazı vatandaşları kepçeyle bulundukları yerden çıkardı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ekiplerin çalışmasını sahada koordine etti.

Başkan Kuş, selden olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, ihtiyaçların giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Yağışın gece boyunca etkili olması bekleniyor.







