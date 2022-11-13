Meteoroloji 4 il için saat verdi: 13 Kasım hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bugün hava nasıl olacak? İşte 13 Kasım yurtta hava durumu son durum bilgileri.
Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?
Yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
🗓13 Kasım 2022 (Pazar)
🌡Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/FSKfWBH9C7
🗓13 Kasım 2022 (Pazar)
MARMARA: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 14°C, 19°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 18°C
Parçalı, çok bulutlu ve kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmurlu
KOCAELİ 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu
EGE: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
AFYONKARAHİSAR 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 15°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 3°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 7°C, 14°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 4°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 8°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 11°C, 22°C
Az bulutlu ve açık