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Meteoroloji 4 il için saat verdi: 13 Kasım hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Kasım Pazar hava durumu raporunu açıkladı. Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava etkili olurken, sabah saatleri için sis ve pus uyarısı yapıldı. 4 il için ise saat verilerek sağanak yağış etkili olacağı belirtildi. Peki bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı, hava açık mı kapalı mı? İşte 13 Kasım 2022 yurtta hava durumu...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı, hava açık mı kapalı mı? Meteoroloji 13 Kasım hava durumu tahmini
Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bugün hava nasıl olacak? İşte 13 Kasım yurtta hava durumu son durum bilgileri.

Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

MARMARA: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 19°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 18°C

Parçalı, çok bulutlu ve kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmurlu

KOCAELİ 10°C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

AFYONKARAHİSAR 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 4°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 15°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 3°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 0°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 7°C, 14°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 6°C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 4°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 8°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

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