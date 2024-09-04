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Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji'den 4 Eylül Çarşamba il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Niğde çevreleri ile Muğla'nın iç, Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

11:01 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Ağustos ayının son haftasında İstanbul ve çevre illerde sağanak yağış etkili olurken, yeni hafta için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre çarşamba günü Sakarya, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Niğde, Ankara'da sağanak yağış görülecek. Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde ise yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte, il il 4 Eylül hava durumu raporu.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 4 EYLÜL 2024

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37




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#il il hava durumu
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Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji'den 4 Eylül Çarşamba il il hava durumu raporu