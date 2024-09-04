Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Ağustos ayının son haftasında İstanbul ve çevre illerde sağanak yağış etkili olurken, yeni hafta için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre çarşamba günü Sakarya, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Niğde, Ankara'da sağanak yağış görülecek. Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde ise yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte, il il 4 Eylül hava durumu raporu.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 4 EYLÜL 2024

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37





📆4 Eylül 2024 Çarşamba

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/z78XnNFTPr — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 4, 2024







