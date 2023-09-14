Hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve güney kıyılarında mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, doğu kesimlerde normalin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normal civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz’de güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
14 Eylül Perşembe gününe ilişkin il il hava durumu tahminleri:
Ankara: Az bulutlu ve açık 25
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı bulutlu 22
Diyarbakır: Açık ve az bulutlu 33