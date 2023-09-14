‘Bugün hava nasıl olacak?’ sorusu yurt genelinde hafta sonu olması sebebiyle araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Sinop, Artvin, Ağrı, Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmaması, mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer altında seyretmesi bekleniyor. Tüm yurtta 5 günlük hava durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.