|
Özgün

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Kuvvetli geliyor

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Trabzon ile Ağrı’nın güney, Van’ın kuzey ve doğu, Hakkari’nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 14 Eylül hava durumu...

08:24 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve güney kıyılarında mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, doğu kesimlerde normalin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normal civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz’de güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

14 Eylül Perşembe gününe ilişkin il il hava durumu tahminleri:

Ankara: Az bulutlu ve açık 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Açık ve az bulutlu 33



#hava durumu
#meteoroloji
#il il hava durumu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SPK Reeder Teknoloji’nin halka arzına onay verdi: Reeder halka arz ne zaman?