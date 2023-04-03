Cumhurbaşkanlığı Kabinesi her ay 2 kez olmak üzere düzenli olarak toplanıyor. Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda ülke gündemine dair önemli kararlar alınıyor. Son toplantının 6 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi üzerine gözler 3 Nisan Pazartesi gününe çevrildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

15 günde 1 gerçekleştirilen kabine toplantısı, geçtiğimiz hafta gerçekleşmemişti. Söz konusu toplantının bugün (3 Nisan Pazartesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem başlığı deprem felaketinin ardından bölgede yürütelen yeniden inşaa çalışmaları ve yardım faaliyetleri olacak.

Söz konusu toplantıda ayrıca, bölgede görevlendirilen bakanların son duruma ilişkin sunumlar yapması bekleniyor.

Bu çerçevede kabinede barınma sorununun çözümüne yönelik çalışmaları ele alınacak, su ve gıda temini gibi yardım faaliyetleri değerlendirilecek.

Toplantıda, bölgede istihdamın arttırılmasına ilişkin projeler de masaya yatırılacak.

Bu çerçevede brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi formülü ile, işverenin ödeyeceği sigorta priminin devlet tarafından karşılanması bu payın işçi maaşlarına ilave edilmesine dönük çalışma hakkında Çalışma bakanı Vedat Bilgin'in kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında, 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin son durumun da değerlendirilmesi bekleniyor.







