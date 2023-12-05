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Bugün hangi maçlar var? 5 Aralık 2023 Salı maç programı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında ağırladığı Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. İtalya Serie A 14. haftasında Torino ile Atalanta karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 5 Aralık 2023 Salı maç programı ve fikstürü.

10:18 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 10:21 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?
'in 14. haftasında
sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu kritik mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Torino, İtalya
'nın 14. haftasında Atalanta'yı konuk etti. Ev sahibi takım, Duvan Zapata ve Sanabria'nın golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti. İspanya
'da heyecan devam ediyor. Ligde 15. hafta karşılaşmasında Celta Vigo ile Cadiz karşı karşıya geldi. Kritik mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 5 Aralık 2023 Salı Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün kimin maçı var? 5 Aralık 2023 Salı maç programı

  1. 13:00 Fatih Karagümrük - Derince Bld. Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
  2. 15:00 Pendikspor - Ispartaspor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
  3. 17:00 Antalyaspor - Kepez Bld. Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
  4. 17:00 Pakhtakor - Al Feiha AFC Şampiyonlar Ligi Spor SmartSmart Spor HD
  5. 19:00 Samsunspor - Tokat Bld. Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
  6. 19:00 Istiqlol Dushanbe - Al Nassr AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
  7. 20:00 Kaiserslautern - Nürnberg Almanya Kupasi DFB Pokal Smart Spor
  8. 21:00 Alanyaspor - Kocaelispor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK A Spor
  9. 22:30 Wolverhampton - Burnley İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
  10. 22:45 Monchengladbach - Wolfsburg Almanya Kupasi DFB Pokal Spor Smart
  11. 22:45 Hamburg - St. Pauli Almanya Kupasi DFB Pokal Smart Spor 2
  12. 22:45 Angers - Grenoble Fransa Ligue 2 Bein Sports
  13. 23:00 Lazio - Genoa İtalya Kupası TRT Spor
  14. 23:15 Luton Town - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi

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