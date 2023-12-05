'in 14. haftasında

sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu kritik mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Torino, İtalya

'nın 14. haftasında Atalanta'yı konuk etti. Ev sahibi takım, Duvan Zapata ve Sanabria'nın golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti. İspanya