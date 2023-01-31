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Bugün hangi maçlar var? 31 Ocak 2023 Salı maç programı

Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanan üç karşılaşmayla sona erdi. Haftanın kapanış müsabakalarında Medipol Başakşehir, Arabam.com Konyaspor'u 2-0, Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 5-1 yendi. Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-0 mağlup etti. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 31 Ocak 2023 Salı maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.

09:08 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugünü kimin maçı var?

Bugünü kimin maçı var?

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçlarla tamamlandı. Haftanın kapanış müsabakalarında Medipol Başakşehir, Arabam.com Konyaspor'u 2-0, Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 5-1 yendi. Lider Galatasaray, kazanma serisini Giresun'da da sürdürdü. Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş da Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü ve bu sezon ilk kez peş peşe 5. galibiyetini elde etti. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 31 Ocak 2023 Salı maç programı...

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (31 Ocak 2023 Salı maç programı)

  • 15:00 Karabağ – Shamakhi Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  • 17:00 Alanyaspor – Sivasspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  • 17:30 Sebail – Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  • 20:00 Fatih Karagümrük – Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  • 20:00 Paderborn – Stuttgart Almanya Kupasi DFB Pokal Bilyoner
  • 22:00 Paços Ferreira – Gil Vicente Portekiz Liga NOS Bilyoner
  • 22:45 Ross County – Hibernian İskoçya Premier Lig Bilyoner
  • 22:45 Union Berlin – Wolfsburg Almanya Kupasi DFB Pokal Bilyoner
  • 22:45 Annecy – Caen Fransa Ligue 2 Bilyoner
  • 22:45 Bastia – St. Etienne Fransa Ligue 2 Bein Sports 5
  • 22:45 Bordeaux – Le Havre Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
  • 22:45 Grenoble – Quevilly Rouen Fransa Ligue 2 Bilyoner
  • 22:45 Guingamp – Nimes Fransa Ligue 2 Bilyoner
  • 22:45 Laval – JDA Dijon Fransa Ligue 2 Bilyoner
  • 22:45 Metz – Rodez Fransa Ligue 2 Bilyoner
  • 22:45 Niort – Amiens Fransa Ligue 2 Bilyoner
  • 22:45 Paris FC – Pau Fransa Ligue 2 Bilyoner
  • 22:45 Sochaux – Valenciennes Fransa Ligue 2 Bilyoner
  • 23:00 Newcastle – Southampton İngiltere Lig Kupası Bilyoner
  • 23:00 Inter – Atalanta İtalya Kupasi Çeyrek Final TRT Spor, CBC Sport

Süper Lig 22. hafta maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:

31 Ocak Salı kimin maçı var?

17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yiğit Arslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Ali Şansalan

1 Şubat Çarşamba hangi maçlar var?

  • 17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor: Hüseyin Göçek
  • 17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Tugan Kaan Numanoğlu
  • 20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
  • 20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor: Cihan Aydın

2 Şubat Perşembe kimin maçı var?

  1. 17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam
  2. 17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk
  3. 20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık







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Bugün hangi maçlar var? 31 Ocak 2023 Salı maç programı
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