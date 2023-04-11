Bugün kimin maçı var?
Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yendi. Konyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden bordo mavililer 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Fenerbahçe, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. İşte 11 Nisan 2023 maç programı.
Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? (10 Nisan 2023 maç programı)
13:30 Keçiörengücü - Göztepe Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
15:00 Şanlıurfaspor - Erokspor TFF 2. Lig Yayın Yok
16:00 Bodrumspor - Pendikspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
16:00 Azerbaycan - Türkiye Kadınlar Hazırlık Maçı CBC Sport
17:00 Vojvodina - Novi Pazar Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
19:00 Cukaricki - Partizan Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
19:00 FK Vozdovac - Backa Topola Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
19:30 Silkeborg - AC Horsens Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
20:00 Barracas Central - CA Platense Arjantin Primera Division Smart Spor HDSpor Smart
20:30 Samsunspor - Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
21:45 Dundee FC - Raith İskoçya Championship Bilyoner TV
21:45 Inverness - Arbroath İskoçya Championship Bilyoner TV
21:45 Morton - Hamilton İskoçya Championship Bilyoner TV
22:00 Benfica - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final TV 8 Buçuk Exxen
22:00 Manchester City - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final CBC Sport Exxen