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Bugün hangi maçlar var? 11 Nisan 2023 Salı maç programı

Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşılaştı, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu. Beşiktaş, sahasında ağırladığı Giresunspor karşısında geriye düşmesine rağmen 3-1 kazanmayı başardı. Bu haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Nisan 2023 Salı maç programı.

09:40 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yendi. Konyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden bordo mavililer 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Fenerbahçe, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. İşte 11 Nisan 2023 maç programı.

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? (10 Nisan 2023 maç programı)

13:30 Keçiörengücü - Göztepe Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

15:00 Şanlıurfaspor - Erokspor TFF 2. Lig Yayın Yok

16:00 Bodrumspor - Pendikspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

16:00 Azerbaycan - Türkiye Kadınlar Hazırlık Maçı CBC Sport

17:00 Vojvodina - Novi Pazar Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV

19:00 Cukaricki - Partizan Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV

19:00 FK Vozdovac - Backa Topola Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV

19:30 Silkeborg - AC Horsens Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

20:00 Barracas Central - CA Platense Arjantin Primera Division Smart Spor HDSpor Smart

20:30 Samsunspor - Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

21:45 Dundee FC - Raith İskoçya Championship Bilyoner TV

21:45 Inverness - Arbroath İskoçya Championship Bilyoner TV

21:45 Morton - Hamilton İskoçya Championship Bilyoner TV

22:00 Benfica - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final TV 8 Buçuk Exxen

22:00 Manchester City - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final CBC Sport Exxen


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#bugünkü maçlar
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