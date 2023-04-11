Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yendi. Konyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden bordo mavililer 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Fenerbahçe, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. İşte 11 Nisan 2023 maç programı.