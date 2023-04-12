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Bugün hangi maçlar var? 12 Nisan 2023 Çarşamba maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, evinde Bayern Münih'i konuk etti. Mücadeleyi İngiliz devi 3-0 kazandı. Benfica sahasında Inter'i ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan deplasman ekibi tur kapısını araladı. Beşiktaş, sahasında ağırladığı Giresunspor karşısında geriye düşmesine rağmen 3-1 kazanmayı başardı. Bu haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 12 Nisan 2023 Çarşamba maç programı.

09:57 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Bayern Münih'i 3-0 yenerek tur için avantaj sağladı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Benfica'ya konuk olan Inter, rakibini 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yendi. Fenerbahçe, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. İşte 12 Nisan 2023 maç programı.

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? (12 Nisan 2023 maç programı)

  1. 15:00 Ağrı 1970 - Eskişehirspor TFF 3. Lig Yayın Yok
  2. 15:00 Elazığspor - Derince Bld. TFF 3. Lig Yayın Yok
  3. 15:00 Niğde Anadolu - Akhisarspor TFF 3. Lig Yayın Yok
  4. 15:00 Y.Amasyaspor - Karşıyaka TFF 3. Lig Yayın Yok
  5. 15:00 52 Orduspor - Hacettepe TFF 3. Lig Altaş TV Ordu
  6. 15:00 Nevşehir Bld. - Edirnespor TFF 3. Lig Yayın Yok
  7. 15:00 Ayvalıkgücü Bld. - Iğdırspor TFF 3. Lig Yayın Yok
  8. 15:00 Fenerbahçe - Beşiktaş TFF Elit U17 Ligi FB TV
  9. 16:00 Manisa FK - Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
  10. 17:00 FK Radnicki - Javor Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
  11. 19:00 Dinamo Batum - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  12. 19:00 Radnik - Napredak Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
  13. 20:30 Eyüpspor - Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
  14. 20:30 Beşiktaş - Atletico Madrid Hazırlık Maçı NTV Star TV
  15. 22:00 Real Madrid - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final CBC Sport Exxen
  16. 22:00 Milan - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final TV 8 BuçukExxen
  17. 22:30 San Lorenzo - Boca Juniors Arjantin Primera Division Smart Spor HD Spor Smart
  18. 22:30 Nova Iguacu - America Mineiro Brezilya Kupasi Bilyoner TV


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#bugünkü maçlar
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