Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Bayern Münih'i 3-0 yenerek tur için avantaj sağladı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Benfica'ya konuk olan Inter, rakibini 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yendi. Fenerbahçe, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. İşte 12 Nisan 2023 maç programı.