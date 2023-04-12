Bugün kimin maçı var?
Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Bayern Münih'i 3-0 yenerek tur için avantaj sağladı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Benfica'ya konuk olan Inter, rakibini 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yendi. Fenerbahçe, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. İşte 12 Nisan 2023 maç programı.
Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? (12 Nisan 2023 maç programı)
- 15:00 Ağrı 1970 - Eskişehirspor TFF 3. Lig Yayın Yok
- 15:00 Elazığspor - Derince Bld. TFF 3. Lig Yayın Yok
- 15:00 Niğde Anadolu - Akhisarspor TFF 3. Lig Yayın Yok
- 15:00 Y.Amasyaspor - Karşıyaka TFF 3. Lig Yayın Yok
- 15:00 52 Orduspor - Hacettepe TFF 3. Lig Altaş TV Ordu
- 15:00 Nevşehir Bld. - Edirnespor TFF 3. Lig Yayın Yok
- 15:00 Ayvalıkgücü Bld. - Iğdırspor TFF 3. Lig Yayın Yok
- 15:00 Fenerbahçe - Beşiktaş TFF Elit U17 Ligi FB TV
- 16:00 Manisa FK - Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
- 17:00 FK Radnicki - Javor Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Dinamo Batum - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 19:00 Radnik - Napredak Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 20:30 Eyüpspor - Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
- 20:30 Beşiktaş - Atletico Madrid Hazırlık Maçı NTV Star TV
- 22:00 Real Madrid - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final CBC Sport Exxen
- 22:00 Milan - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final TV 8 BuçukExxen
- 22:30 San Lorenzo - Boca Juniors Arjantin Primera Division Smart Spor HD Spor Smart
- 22:30 Nova Iguacu - America Mineiro Brezilya Kupasi Bilyoner TV