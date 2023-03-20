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Bugün hangi maçlar var? 20 Mart 2023 Pazartesi maç programı

Bugünkü maç programı yakından takip ediliyor. Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. Mücadeleden sarı lacivertliler 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor mücadelesi 1-1 beraberlikle sonuçlandı. VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir mücadelesi 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Juventus, deplasmanda Inter'i 1-0 yendi. UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, bugünün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 20 Mart 2023 Pazartesi maç programı ve güncel Süper Lig puan durumu haberimizde.

09:12 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Alanyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertli ekip 1-0 geriye düşmesine karşın ikinci yarıda attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karagümrük-Medipol Başakşehir mücadelesi 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Juventus, deplasmanda Inter'i 1-0 yendi. Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan müsabaka, 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. İşte 20 Mart 2023 Pazartesi maç programı.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (20 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ)

  1. 00:00 Universidad de Chile - Copiapo Şili Primera Ligi Bilyoner TV
  2. 01:00 San Diego Loyal - Phoenix Rising ABD USL Championship USL Championship Youtube
  3. 01:00 Boca Juniors - Instituto AC Arjantin Primera Division Smart Spor 2Spor Smart 2
  4. 02:30 Magallanes - Universidad Catolica Şili Primera Ligi Bilyoner TV
  5. 02:30 Union Espanola - Palestino Şili Primera Ligi Bilyoner TV
  6. 03:00 Rio Grande - Oakland Roots ABD USL Championship USL Championship Youtube
  7. 03:30 CA Sarmiento - River Plate Arjantin Primera Division Smart Spor HDSpor Smart
  8. 04:05 Queretaro - Juarez Meksika Premier Ligi - Clausura Bilyoner TV
  9. 06:05 Leon - Santos Laguna Meksika Premier Ligi - Clausura Bilyoner TV
  10. 14:00 Batman Petrol - Amedspor TFF 2. Lig Fuchs Sports TR
  11. 19:00 Kocaelispor - Pazarspor TFF 2. Lig Fuchs Sports TR
  12. 20:00 Sakaryaspor - Bodrumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
  13. 23:00 Mirandes - Eibar İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
Maç programı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Aynı ülkeden takımların birbiriyle eşleşmesine izin verilen kuralarda, çeyrek final ilk maçları 13 Nisan'da, rövanşları 20 Nisan'da oynanacak. Yarı final etaplarının 11-18 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nin final maçı, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkas Arena'da oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde hangi takımlar var?

Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya)

Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya)

UEFA Avrupa Ligi yarı finalde hangi takımlar var?

Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz) / Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya)

Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya) / Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)



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