Bugünkü maç programı futbolseverlerin yakın takibinde. Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Alanyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertli ekip 1-0 geriye düşmesine karşın ikinci yarıda attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karagümrük-Medipol Başakşehir mücadelesi 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Juventus, deplasmanda Inter'i 1-0 yendi. Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan müsabaka, 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. İşte 21 Mart 2023 Salı maç programı.

23 Mart Perşembe hangi maçlar var?

23 Mart Perşembe hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde hangi takımlar var?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde hangi takımlar var?

UEFA Avrupa Ligi yarı finalde hangi takımlar var?

UEFA Avrupa Ligi yarı finalde hangi takımlar var?

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta yapılan tek maçla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, evinde Ege temsilcisini 2-1 mağlup etti.

Not: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Beyçimento Bandırmaspor ve Erzurumspor FK haftayı müsabaka oynamadan geçti. İki ekip de 3-0 hükmen galip sayıldı. Göztepe ise haftayı bay geçen takım oldu.