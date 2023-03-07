Bugün kimin maçı var?
Süper Lig maçları Kasımpaşa-Antalyaspor maçıyla sona erdi. Lider Galatasaray, yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen rakibi Gaziantep FK önünde haftayı hükmen galip tamamlarken, takipçisi Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ligin zirvesinde 57 puanla oturan sarı-kırmızılı takımın 6 puan (51) gerisindeki Fenerbahçe, ikinci sırada takibini sürdürdü. Haftanın kapanış müsabakasında ise Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi. Futbolseverler için gün itibariyle ligimizde ve Avrupa futbolunda oynanacak maçların programını bir araya getirdik. İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün en çarpıcı maçlarının programı...
Bugün kimin maçı var? (7 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ)
- 03:00 Boca Juniors - Df. Justicia Arjantin Primera Division Spor SMART
- 03:30 Boca Juniors - Defensa Arjantin Primera Division Spor SMART
- 17:00 Pendikspor - Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor beIN 2 Sports
- 20:00 Altınordu - Göztepe Spor Toto 1. Lig TRT Spor beIN 2 Sports
- 20:45 Lazio - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 EXXEN
- 22:45 Morton - Ayr İskoçya Championship Bilyoner
- 23:00 Benfica - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 EXXEN
- 23:00 Chelsea - B.Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 EXXEN
- 23:00 Plymouth - Derby County İngiltere EFL League 1 Bilyoner
Süper Lig 24. hafta sonuçları
- Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-0
- VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 4-3
- Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-2
- Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2
- Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor: 0-0
- Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1
- Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1
Süper Lig 25. haftanın programı
10 Mart Cuma kimin maçı var?
20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)
11 Mart Cumartesi hangi maçlar var?
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)
12 Mart Pazar kimin maçı var?
- 13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
- 16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş)
- 19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
13 Mart Pazartesi maç programı
20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)