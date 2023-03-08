Bugün kimin maçı var?
Süper Lig maçları Kasımpaşa-Antalyaspor maçıyla sona erdi. Lider Galatasaray, yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen rakibi Gaziantep FK önünde haftayı hükmen galip tamamlarken, takipçisi Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ligin zirvesinde 57 puanla oturan sarı-kırmızılı takımın 6 puan (51) gerisindeki Fenerbahçe, ikinci sırada takibini sürdürdü. Haftanın kapanış müsabakasında ise Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi. Futbolseverler için gün itibariyle ligimizde ve Avrupa futbolunda oynanacak maçların programını bir araya getirdik. İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün en çarpıcı maçlarının programı...
Bugün kimin maçı var? (8 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ)
- 12:00 Göztepe - Fenerbahçe TFF Elit U19 Ligi Youtube FBTV
- 12:00 Ankaragücü - Kayserispor TFF Elit U19 Ligi Youtube
- 13:00 Avispa Fukuoka - Albirex Niigata Japonya Lig Kupası Bilyoner
- 13:00 Cerezo Osaka - Tokyo Japonya Lig Kupası Bilyoner
- 13:00 Hiroshima - Yokohama FC Japonya Lig Kupası Bilyoner
- 13:00 Kashiwa Reysol - Kashima Antlers Japonya Lig Kupası Bilyoner
- 13:00 Vissel Kobe - Nagoya Japonya Lig Kupası Bilyoner
- 13:00 Kyoto - Gamba Osaka Japonya Lig Kupası Bilyoner
- 13:00 Sagan Tosu - Sapporo Japonya Lig Kupası Bilyoner
- 13:00 Shimizu S-Pulse - Kawasaki Frontale Japonya Lig Kupası Bilyoner
- 13:00 Shonan Bellmar - Urawa Japonya Lig Kupası Bilyoner
- 13:00 Yokohama Marinos - Iwata Japonya Lig Kupası Bilyoner
- 13:30 Gagra - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner
- 14:00 Samgurali - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner
- 14:30 Manisa FK - Bodrumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor beIN 2 Sports
- 14:30 Erzurumspor - Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig TRT AVAZ beIN 1 MAX
- 14:30 Samtredia - Torpedo Kutaisi Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner
- 16:00 Tabor Sezana - Rogaska Slovenya Kupası Bilyoner
- 17:00 Saburtalo Tiflis - Shukura Kobuleti Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner
- 17:00 Rudar - Maribor Slovenya Kupası Bilyoner
- 18:00 Aluminij - Fuzinar Slovenya Kupası Bilyoner
- 18:30 Atromitos - AEK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
- 19:00 Dila Gori - Dinamo Batum Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner
- 20:00 Gençlerbirliği - Denizlispor Spor Toto 1. Lig TRT Spor beIN 2 Sports
- 20:00 Nafta - O. Ljubljana Slovenya Kupası Bilyoner
- 20:45 Wisla Plock - Warta Polonya Ekstraklasa Bilyoner
- 22:45 Celtic - Hearts İskoçya Premier Lig Bilyoner
- 22:45 Hibernian - Rangers İskoçya Premier Lig Bilyoner
- 22:45 Livingston - Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner
- 23:00 Bayern Münih - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 EXXEN
- 23:00 Tottenham - Milan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 EXXEN TV8,5
Süper Lig 24. hafta sonuçları
- Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-0
- VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 4-3
- Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-2
- Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2
- Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor: 0-0
- Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1
- Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1
Süper Lig 25. haftanın programı
10 Mart Cuma kimin maçı var?
20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)
11 Mart Cumartesi hangi maçlar var?
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)
12 Mart Pazar kimin maçı var?
- 13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
- 16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş)
- 19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
13 Mart Pazartesi maç programı
20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)