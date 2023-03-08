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Bugün hangi maçlar var? 8 Mart 2023 Çarşamba maç programı

Futbolda heyecan bugün de devam ediyor. Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa evinde ağırladığı Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Lider Galatasaray, yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen rakibi Gaziantep FK önünde haftayı hükmen galip tamamlarken, takipçisi Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ülkemizde ve Avrupa'nın 5 büyük liginde oldukça kritik maçlar futbolseverlerle buluşacak. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? 8 Mart Çarşamba bugünkü maçlar saat kaçta? İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün maçlarının programı.

09:27 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Süper Lig maçları Kasımpaşa-Antalyaspor maçıyla sona erdi. Lider Galatasaray, yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen rakibi Gaziantep FK önünde haftayı hükmen galip tamamlarken, takipçisi Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ligin zirvesinde 57 puanla oturan sarı-kırmızılı takımın 6 puan (51) gerisindeki Fenerbahçe, ikinci sırada takibini sürdürdü. Haftanın kapanış müsabakasında ise Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi. Futbolseverler için gün itibariyle ligimizde ve Avrupa futbolunda oynanacak maçların programını bir araya getirdik. İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün en çarpıcı maçlarının programı...

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (8 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ)

  1. 12:00 Göztepe - Fenerbahçe TFF Elit U19 Ligi Youtube FBTV
  2. 12:00 Ankaragücü - Kayserispor TFF Elit U19 Ligi Youtube
  3. 13:00 Avispa Fukuoka - Albirex Niigata Japonya Lig Kupası Bilyoner
  4. 13:00 Cerezo Osaka - Tokyo Japonya Lig Kupası Bilyoner
  5. 13:00 Hiroshima - Yokohama FC Japonya Lig Kupası Bilyoner
  6. 13:00 Kashiwa Reysol - Kashima Antlers Japonya Lig Kupası Bilyoner
  7. 13:00 Vissel Kobe - Nagoya Japonya Lig Kupası Bilyoner
  8. 13:00 Kyoto - Gamba Osaka Japonya Lig Kupası Bilyoner
  9. 13:00 Sagan Tosu - Sapporo Japonya Lig Kupası Bilyoner
  10. 13:00 Shimizu S-Pulse - Kawasaki Frontale Japonya Lig Kupası Bilyoner
  11. 13:00 Shonan Bellmar - Urawa Japonya Lig Kupası Bilyoner
  12. 13:00 Yokohama Marinos - Iwata Japonya Lig Kupası Bilyoner
  13. 13:30 Gagra - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner
  14. 14:00 Samgurali - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner
  15. 14:30 Manisa FK - Bodrumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor beIN 2 Sports
  16. 14:30 Erzurumspor - Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig TRT AVAZ beIN 1 MAX
  17. 14:30 Samtredia - Torpedo Kutaisi Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner
  18. 16:00 Tabor Sezana - Rogaska Slovenya Kupası Bilyoner
  19. 17:00 Saburtalo Tiflis - Shukura Kobuleti Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner
  20. 17:00 Rudar - Maribor Slovenya Kupası Bilyoner
  21. 18:00 Aluminij - Fuzinar Slovenya Kupası Bilyoner
  22. 18:30 Atromitos - AEK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
  23. 19:00 Dila Gori - Dinamo Batum Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner
  24. 20:00 Gençlerbirliği - Denizlispor Spor Toto 1. Lig TRT Spor beIN 2 Sports
  25. 20:00 Nafta - O. Ljubljana Slovenya Kupası Bilyoner
  26. 20:45 Wisla Plock - Warta Polonya Ekstraklasa Bilyoner
  27. 22:45 Celtic - Hearts İskoçya Premier Lig Bilyoner
  28. 22:45 Hibernian - Rangers İskoçya Premier Lig Bilyoner
  29. 22:45 Livingston - Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner
  30. 23:00 Bayern Münih - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 EXXEN
  31. 23:00 Tottenham - Milan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 EXXEN TV8,5

Süper Lig 24. hafta sonuçları

  1. Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-0
  2. VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 4-3
  3. Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-2
  4. Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2
  5. Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor: 0-0
  6. Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1
  7. Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1

Süper Lig 25. haftanın programı

Süper Lig'de 25. hafta maç programı
şöyle:

10 Mart Cuma kimin maçı var?

20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)

11 Mart Cumartesi hangi maçlar var?

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

12 Mart Pazar kimin maçı var?

  • 13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
  • 16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş)
  • 19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 Mart Pazartesi maç programı

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)











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#maç programı
31 dakika önce
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Bugün hangi maçlar var? 8 Mart 2023 Çarşamba maç programı
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