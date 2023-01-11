Bugün hangi maçlar var? 11 Ocak 2023 Çarşamba maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası yapılan 3 maçla sona erdi. Ligde haftanın kapanış gününde Medipol Başakşehir-Adana Demirspor, İstanbulspor-Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor-Trabzonspor müsabakaları yapıldı. Saat 17.00'de başlayan ve iki zirve takipçisinin karşılaştığı müsabakada Medipol Başakşehir, Adana temsilcisini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla üçüncü sıradaki yerini koruyan turuncu-lacivertliler, ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Alanyaspor Trabzonspor

Saat 20.00'de başlayan diğer mücadelelerde Alanyaspor, Trabzonspor'u 5-0'lık farklı bir skorla yendi. İstanbulspor ise Gaziantep FK karşısında 90+12. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 11 Ocak 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? İşte günün maç programı.

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Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (11 Ocak 2023 Çarşamba maç programı)

09:00 Shanghai Shenhua – Shandong Taishan Çin Federasyon Kupasi Bilyoner

11:30 Zhejiang Professional – Shanghai Port Çin Federasyon Kupasi Bilyoner

15:00 Agios Nikolaos – Apollon Paralimniou Yunanistan Kupası Bilyoner

17:00 Vilaverdense – BSAD Portekiz Kupası Bilyoner

17:00 Aris – Levadiakos Yunanistan Kupası Bilyoner

17:30 Volos – Panathinaikos Yunanistan Kupası Bilyoner

20:00 AEK – Kifisias Yunanistan Kupası Bilyoner

20:30 Nacional – CD Rabo Peixe Portekiz Kupası Bilyoner

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20:30 Kortrijk – Mechelen Belçika Kupasi Bilyoner

20:45 Excelsior – AZ Alkmaar Hollanda Kupası Bilyoner

21:00 Ajaccio – Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

21:00 Auxerre – Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

21:00 Brest – Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

21:00 Clermont – Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports 5

21:00 Nantes – Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 3 21:45 Braga – Guimaraes Portekiz Kupası Bilyoner

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22:00 Real Madrid – Valencia İspanya Süper Kupa Yarı Final Tivibu Spor 4

22:00 Almere – NEC Nijmegen Hollanda Kupası Bilyoner

22:00 De Treffers – Cambuur Hollanda Kupası Bilyoner

22:00 Heerenveen – Volendam Hollanda Kupası Bilyoner

22:00 VVV Venlo – FC Emmen Hollanda Kupası Bilyoner

22:00 Zulte Waregem – St.Truiden Belçika Kupasi Bilyoner

22:00 Atromitos – Olympiakos Yunanistan Kupası Bilyoner

22:45 Nottingham Forest – Wolves İngiltere Lig Kupası Bilyoner

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22:45 Genk – Antwerp Belçika Kupasi Bilyoner

22:45 Queen Park – Raith İskoçya Challenge Cup Bilyoner

23:00 Lorient – Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

23:00 Nice – Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

23:00 PSG – Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

23:00 Strasbourg – Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 5

23:00 Troyes – Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

23:00 Milan – Torino İtalya Kupasi TRT Spor

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23:00 Den Bosch – Ajax Hollanda Kupası Bilyoner

23:00 Southampton – Manchester City İngiltere Lig Kupası Bilyoner

23:15 Academico Viseu – Beira Mar Portekiz Kupası Bilyoner

23:45 Porto – Arouca Portekiz Kupası Bilyoner

Süper Lig 19. hafta maç programı

Süper Lig'de 19. hafta, 13 Ocak Cuma günü yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Müsabaka programı şöyle:

13 Ocak Cuma kimin maçı var?

17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)

14 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

15 Ocak Pazar kimin maçı var?

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

Süper Lig 18. hafta maç sonuçları

Süper Lig'in 18. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: 3-3

MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: 2-1

Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: 0-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1

İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-1

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 5-0



