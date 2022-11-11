Özgün Bugünkü maçlar hangileri? 11-13 Kasım 2022 maç programı
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Bugünkü maçlar hangileri? 11-13 Kasım 2022 maç programı

Süper Lig başta olmak üzere Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 Lig bu hafta maç programı futbolseverlerin takibinde. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Galatasaray’ı, Demir Grup Sivasspor, sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Manchester United, Aston Villa'yı konuk etti. Manchester United sahadan 4-2 galip ayrıldı. Peki 12 Kasım Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 12 Kasım 2022 maçları
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar saat kaçta?

İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Manchester United, Aston Villa'yı konuk etti. Manchester United dört gün sonra iki kez geriye düşmesine rağmen rakibinden lig maçının rövanşını kupada aldı. Kırmızı Şeytanlar sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Manchester United turu geçerken Aston Villa ise Lig Kupası'na veda etti. La Liga 14. hafta mücadelesinde Atletico Madrid’i ağırlayan Mallorca, Vedat Muriqi’nin golüyle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Süper Lig’de ise 14. haftanın heyecanı başlıyor. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor’u, Demir Grup Sivasspor, sahasında HangiKredi Ümraniyespo’u konuk edecek. Süper Lig maçları beIN Sport canlı yayınlanacak. İşte Süper Lig 14. hafta maç programı

Bugün kimin maçı var, maç saat kaçta?

  • 14.30 Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
  • 17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor: Arda Kardeşler
  • 20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

Spor Toto 1. Lig

  • Pendikspor - Bodrumspor | 13:30 | TRT Spor
  • Erzurumspor - Adanaspor | 16:00 | TRT Spor
  • Boluspor - Y.Malatyaspor | 19:00 | TRT Spor

13 Kasım Pazar kimin maçı var?

  • 14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz
  • 17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge
  • 17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam
  • 20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

Premier Lig maçları ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Kupası gecenin sonuçları hangi takımlar tur atladı?

İstanbulspor-Etimesgut Bld: 3-2

Göztepe-Bucaspor 1928: 2-0

Tuzlaspor-Isparta 32: 2-1

Ç. Rizespor-Kırklarelispor: 2-1

Denizlispor-Şanlıurfaspor: 0-5

Karagümrük-Kırşehir Bld: 0-5

Kayserispor-Sivas Bld: 1-0

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