Bugünkü maçlar hangileri? 11-13 Kasım 2022 maç programı Süper Lig başta olmak üzere Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 Lig bu hafta maç programı futbolseverlerin takibinde. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Galatasaray’ı, Demir Grup Sivasspor, sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Manchester United, Aston Villa'yı konuk etti. Manchester United sahadan 4-2 galip ayrıldı. Peki 12 Kasım Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları.

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