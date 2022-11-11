Bugünkü maçlar hangileri? 11-13 Kasım 2022 maç programı

İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Manchester United, Aston Villa'yı konuk etti. Manchester United dört gün sonra iki kez geriye düşmesine rağmen rakibinden lig maçının rövanşını kupada aldı. Kırmızı Şeytanlar sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Manchester United turu geçerken Aston Villa ise Lig Kupası'na veda etti. La Liga 14. hafta mücadelesinde Atletico Madrid’i ağırlayan Mallorca, Vedat Muriqi’nin golüyle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Süper Lig’de ise 14. haftanın heyecanı başlıyor. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor’u, Demir Grup Sivasspor, sahasında HangiKredi Ümraniyespo’u konuk edecek. Süper Lig maçları beIN Sport canlı yayınlanacak. İşte Süper Lig 14. hafta maç programı
Bugün kimin maçı var, maç saat kaçta?
- 14.30 Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor: Arda Kardeşler
- 20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
Spor Toto 1. Lig
- Pendikspor - Bodrumspor | 13:30 | TRT Spor
- Erzurumspor - Adanaspor | 16:00 | TRT Spor
- Boluspor - Y.Malatyaspor | 19:00 | TRT Spor
13 Kasım Pazar kimin maçı var?
- 14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz
- 17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge
- 17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam
- 20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
Premier Lig maçları ne zaman, saat kaçta?
Türkiye Kupası gecenin sonuçları hangi takımlar tur atladı?
İstanbulspor-Etimesgut Bld: 3-2
Göztepe-Bucaspor 1928: 2-0
Tuzlaspor-Isparta 32: 2-1
Ç. Rizespor-Kırklarelispor: 2-1
Denizlispor-Şanlıurfaspor: 0-5
Karagümrük-Kırşehir Bld: 0-5
Kayserispor-Sivas Bld: 1-0