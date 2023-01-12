Özgün Bugün hangi maçlar var? 12 Ocak 2023 Perşembe maç programı
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Bugün hangi maçlar var? 12 Ocak 2023 Perşembe maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 5-0 üstünlüğüyle sona erdi. İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça yükseldi. MKE Ankaragücü, sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. Fransa Ligue 1'in 18. haftasında lider PSG, sahasında Angers'i 2-0 mağlup etti. İtalya Kupası Son 16 Turu maçında Torino, deplasmanda karşılaştığı Milan'ı uzatmaların ikinci devresinde attığı golle 1-0 mağlup etti. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Şampiyonlar Ligi, 1. Lig maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 12 Ocak 2023 Perşembe maç programı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 12 Ocak 2023 maçları
Bugün kimin maçı var?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası yapılan 3 maçla sona erdi. Ligde haftanın kapanış gününde Medipol Başakşehir-Adana Demirspor, İstanbulspor-Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor-Trabzonspor müsabakaları yapıldı. Saat 17.00'de başlayan ve iki zirve takipçisinin karşılaştığı müsabakada Medipol Başakşehir, Adana temsilcisini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla üçüncü sıradaki yerini koruyan turuncu-lacivertliler, ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Alanyaspor Trabzonspor
Alanyaspor Trabzonspor

Alanyaspor, Trabzonspor'u 5-0'lık farklı bir skorla yendi. İstanbulspor ise Gaziantep FK karşısında 90+12. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı. İngiltere Lig Kupası'nda Southampton, sahasında Manchester City'yi 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 12 Ocak 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? İşte günün maç programı.

Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (12 Ocak 2023 Perşembe maç programı)

  • 15:00 Apollon Pontou – Panserraikos Yunanistan Kupası Bilyoner
  • 19:00 Finlandiya – Estonya Hazırlık Maçı Bilyoner
  • 20:00 Fiorentina – Sampdoria İtalya Kupasi TRT Spor, CBC Sport
  • 20:45 Heracles – G.A. Eagles Hollanda Kupası Bilyoner
  • 21:00 İsveç – İzlanda Hazırlık Maçı Bilyoner
  • 22:00 Real Betis – Barcelona İspanya Süper Kupa Yarı Final Tivibu Spor 1
  • 22:00 Blauw Geel – Utrecht Hollanda Kupası Bilyoner
  • 22:00 Groningen – Spakenburg Hollanda Kupası Bilyoner
  • 22:00 Urk – Katwijk Hollanda Kupası Bilyoner
  • 22:45 Vitoria Setubal – Casa Pia Portekiz Kupası Bilyoner
  • 22:45 St.Gilloise – KAA Gent Belçika Kupasi Bilyoner
  • 23:00 Fulham – Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
  • 23:00 Roma – Genoa İtalya Kupasi TRT Spor
  • 23:00 Feyenoord – Zwolle Hollanda Kupası Bilyoner

Süper Lig 19. hafta maç programı

Süper Lig'de 19. hafta, 13 Ocak Cuma günü yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Müsabaka programı şöyle:

13 Ocak Cuma kimin maçı var?

  • 17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)
  • 20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)

14 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

  • 13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
  • 16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

15 Ocak Pazar kimin maçı var?

  • 13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
  • 16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

Süper Lig 18. hafta maç sonuçları

Süper Lig'in 18. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

  • Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
  • Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1
  • VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: 3-3
  • MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: 2-1
  • Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: 0-1
  • Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3
  • Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1
  • İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-1
  • Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 5-0

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