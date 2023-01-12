Bugün hangi maçlar var? 12 Ocak 2023 Perşembe maç programı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası yapılan 3 maçla sona erdi. Ligde haftanın kapanış gününde Medipol Başakşehir-Adana Demirspor, İstanbulspor-Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor-Trabzonspor müsabakaları yapıldı. Saat 17.00'de başlayan ve iki zirve takipçisinin karşılaştığı müsabakada Medipol Başakşehir, Adana temsilcisini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla üçüncü sıradaki yerini koruyan turuncu-lacivertliler, ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Alanyaspor Trabzonspor

Alanyaspor, Trabzonspor'u 5-0'lık farklı bir skorla yendi. İstanbulspor ise Gaziantep FK karşısında 90+12. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı. İngiltere Lig Kupası'nda Southampton, sahasında Manchester City'yi 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 12 Ocak 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? İşte günün maç programı.

REKLAM

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (12 Ocak 2023 Perşembe maç programı)

15:00 Apollon Pontou – Panserraikos Yunanistan Kupası Bilyoner

19:00 Finlandiya – Estonya Hazırlık Maçı Bilyoner

20:00 Fiorentina – Sampdoria İtalya Kupasi TRT Spor, CBC Sport

20:45 Heracles – G.A. Eagles Hollanda Kupası Bilyoner

21:00 İsveç – İzlanda Hazırlık Maçı Bilyoner

22:00 Real Betis – Barcelona İspanya Süper Kupa Yarı Final Tivibu Spor 1

22:00 Blauw Geel – Utrecht Hollanda Kupası Bilyoner

22:00 Groningen – Spakenburg Hollanda Kupası Bilyoner

22:00 Urk – Katwijk Hollanda Kupası Bilyoner

22:45 Vitoria Setubal – Casa Pia Portekiz Kupası Bilyoner

22:45 St.Gilloise – KAA Gent Belçika Kupasi Bilyoner

23:00 Fulham – Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

23:00 Roma – Genoa İtalya Kupasi TRT Spor

23:00 Feyenoord – Zwolle Hollanda Kupası Bilyoner

Süper Lig 19. hafta maç programı

Süper Lig'de 19. hafta, 13 Ocak Cuma günü yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Müsabaka programı şöyle:

13 Ocak Cuma kimin maçı var?

17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)

14 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

15 Ocak Pazar kimin maçı var?

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

Süper Lig 18. hafta maç sonuçları

Süper Lig'in 18. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: 3-3

MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: 2-1

Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: 0-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1

İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-1

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 5-0