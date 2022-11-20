Bugün hangi maçlar var? 21 Kasım Pazartesi günün maçları 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı, ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Toplam 32 takımın katılacağı futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak. Dünya Kupası, Spor Toto Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları futbolseverlerin yakından takip ettiği konulardan. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 21 Kasım Dünya Kupası maç programı.

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