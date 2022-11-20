Bugün hangi maçlar var? 21 Kasım Pazartesi günün maçları

Bugünkü maç programı futbolseverlerin gündeminde. Al Kor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak A Grubu müsabakası, 20 Kasım 2022 tarihinde saat 19.00'da başladı. TRT 1'de canlı yayımlanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetti. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
Hollanda - Senegal maçı ne zaman saat kaçta?
A Grubu'nun diğer maçında ise 21 Kasım Pazartesi yani bugün Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak.
A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig maçlarına ara verildi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta?
Bugün kimin maçı var, maç saat kaçta?
- 16.00 İngiltere – İran / TRT 1
- 19.00 Senegal – Hollanda / TRT 1
- 22.00 ABD – Galler / TRT SPOR
22 Kasım Salı yarın hangi maçlar var?
13.00 Arjantin – Suudi Arabistan / TRT 1
16.00 Danimarka – Tunus / TRT 1
19.00 Meksika – Polonya / TRT 1
22.00 Fransa – Avustralya / TRT SPOR
23 Kasım Çarşamba hangi maçlar var?
- 13.00 Fas – Hırvatistan / TRT 1
- 16.00 Almanya – Japonya / TRT 1
- 19.00 İspanya – Kosta Rika / TRT 1
- 22.00 Belçika – Kanada / TRT 1
24 Kasım Perşembe kimin maçı var, saat kaçta?
- 13.00 İsviçre – Kamerun / TRT 1
- 16.00 Uruguay – Güney Kora / TRT 1
- 19.00 Portekiz – Gana / TRT 1
- 22.00 Brezilya – Sırbistan / TRT 1
25 Kasım Cuma hangi maçlar var?
- 13.00 Galler – İran / TRT 1
- 16.00 Katar – Senegal / TRT 1
- 19.00 Hollanda – Ekvador / TRT 1
- 22.00 İngiltere – ABD / TRT 1
26 Kasım Cumartesi kimin maçı var, maç hangi kanalda?
- 13.00 Tunus – Avustralya / TRT 1
- 16.00 Polonya – Suudi Arabistan / TRT 1
- 19.00 Fransa – Danimarka / TRT 1
- 22.00 Arjantin – Meksika / TRT 1
27 Kasım Pazar günü hangi maçlar var?
- 13.00 Japonya – Kosta Rika / TRT 1
- 16.00 Belçika – Fas / TRT 1
- 19.00 Hırvatistan – Kanada / TRT 1
- 22.00 İspanya – Almanya / TRT 1
28 Kasım Pazartesi kimin maçı var?
- 13.00 Kamerun – Sırbistan / Al Janoub Stadyumu / TRT 1
- 16.00 Güney Kore – Gana / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1
- 19.00 Brezilya – İsviçre / 974 Stadyumu / TRT 1
- 22.00 Portekiz – Uruguay / Lusail Stadyumu / TRT 1
29 Kasım Salı hangi maçlar var?
- 18.00 Ekvador – Senegal / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
- 18.00 Hollanda – Katar / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
- 22.00 Galler – İngiltere / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
- 22.00 İran – ABD / Al Thumama Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
30 Kasım Çarşamba hangi maç hangi kanalda saat kaçta?
- 18.00 Avustralya – Danimarka / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 -TRT SPOR
- 18.00 Tunus – Fransa / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
- 22.00 Polonya – Arjantin / 974 Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
- 22.00 Suudi Arabistan – Meksika / Lusail Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
1 Aralık Perşembe kimin maçı var?
- 18.00 Hırvatistan – Belçika / Ahmed bin Ali Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
- 18.00 Kanada – Fas / Al Thumama Stadyumu / TRT 1- TRT SPOR
- 22.00 Japonya – İspanya / Uluslararası Khalifa Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
- 22.00 Kosta Rika – Almanya / Al Bayt Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
2 Aralık Cuma hangi maçlar var?
- 18.00 Gana – Uruguay / Al Janoub Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
- 18.00 Güney Kore – Portekiz / Eğitim Şehri Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
- 22.00 Sırbistan – İsviçre / 974 Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
- 22.00 Kamerun – Brezilya / Lusail Stadyumu / TRT 1 - TRT SPOR
- 3 Aralık Cuma-6 Aralık Salı Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1
- 9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi Çeyrek final (4 maç) / TRT 1
- 13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba Yarı final (2 maç) / TRT 1
- 17 Aralık Cumartesi Üçüncülük maçı / TRT 1
- 18 Aralık Pazar FİNAL / TRT 1