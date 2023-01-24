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Bugün kimin maçı var?
Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 10 karşılaşmada sırasıyla 1 beraberlik ve üst üste 9 galibiyet elde etti. "Cimbom", çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı son 3 müsabakayı kazandı. Resmi maçlarda son 12, Süper Lig'de ise son 9 mücadeleyi galibiyetle tamamlayan Galatasaray, bu süreçte 31 kez ağları havalandırırken kalesinde 7 gol gördü. Şenol Güneş yönetimindeki ilk 3 maçında sırasıyla galibiyet, yenilgi ve beraberlik yaşayan Beşiktaş, son 4 müsabakayı kazandı. Siyah-beyazlılar, 20. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 24 Ocak 2023 Salı maç programı...
Ligde 21. haftanın maç programı şu şekilde:
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle: