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Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak 2023 Salı maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta, yapılan 2 maçla sona erdi. Zirve takipçisi Fenerbahçe, Ümraniyespor'u son dakikalarda gelen golle 2-1 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmasında ise MKE Ankaragücü, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yendi. Lider Galatasaray, 20. haftada Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'deki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Haftaya 42 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisini mağlup ederek puanını 45'e çıkardı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 24 Ocak 2023 Salı maç programı.

10:34 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 10 karşılaşmada sırasıyla 1 beraberlik ve üst üste 9 galibiyet elde etti. "Cimbom", çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı son 3 müsabakayı kazandı. Resmi maçlarda son 12, Süper Lig'de ise son 9 mücadeleyi galibiyetle tamamlayan Galatasaray, bu süreçte 31 kez ağları havalandırırken kalesinde 7 gol gördü. Şenol Güneş yönetimindeki ilk 3 maçında sırasıyla galibiyet, yenilgi ve beraberlik yaşayan Beşiktaş, son 4 müsabakayı kazandı. Siyah-beyazlılar, 20. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 24 Ocak 2023 Salı maç programı...

Hangi maçlar var maç programı

Bugün kimin maçı var? (24 Ocak 2023 Salı maç programı)

  • 13:00 Kapaz – Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  • 19:00 Moritanya – Mali Afrika Uluslar Şampiyonası Bilyoner
  • 20:30 Schalke 04 – Leipzig Almanya Bundesliga beIN Sports Tod TV, Tivibu Spor 1
  • 20:45 FC Emmen – PSV Hollanda Eredivisie Bilyoner
  • 22:00 Nijer – Kamerun Afrika Uluslar Şampiyonası Bilyoner
  • 22:00 SC Telstar – Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
  • 22:00 Dender – Genk U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner
  • 22:30 Bayern Münih – Köln Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV
  • 22:30 Hertha Berlin – Wolfsburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 4, beIN Sports Tod TV
  • 22:30 Hoffenheim – Stuttgart Almanya Bundesliga Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV
  • 22:45 Lazio – Milan İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
  • 23:00 Sparta Rotterdam – RKC Waalwijk Hollanda Eredivisie Bilyoner

Süper Lig 21. hafta programı

Ligde 21. haftanın maç programı şu şekilde:

27 Ocak Cuma Süper Lig maç programı

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)

28 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

  • 13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)
  • 16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)
  • 16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)
  • 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)

29 Ocak Pazar kimin maçı var?

  • 13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • 19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Spor Toto Süper Lig 20. hafta maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

  1. Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor: 1-1
  2. Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-3
  3. Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1
  4. Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 1-2
  5. Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2
  6. Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: 0-2
  7. Trabzonspor-İstanbulspor: 4-0
  8. Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-1
  9. HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe: 1-2








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#Premier Lig
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Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak 2023 Salı maç programı
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